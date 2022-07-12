人民网约翰内斯堡7月11日电 （记者闫韫明）由中国交通建设集团有限责任公司（“中国交建”）承建的蒙巴萨港新建KOT油码头7月9日迎来运载柴油、汽油的油轮停靠，这是新建油码头建成后迎接的第一艘油轮。新建KOT油码头是一座世界先进的自动化油气码头，是肯尼亚能源安全战略的一部分，是整个东非地区一次性建设规模最大的能源运输终端，拥有可双面靠泊的四个泊位（一个为远期建设），最大可停靠17万吨级油船，可进出口原油、重油、汽油、柴油、航空煤油及液化石油气。

7月9日至10日，现场技术人员经过柴油及汽油加注管道，船舶靠泊及开始卸油作业，11日晚上，顺利圆满地完成了对油轮柴油及汽油两种油品的卸货作业，并于卸油过程中完成了各种安全、消防、泄露检测、靠泊系统、登船、监控和监测设备及设施的试运行及设计参数的验证。首次靠船卸油的成功标志着该码头已具备完善的油品功能，将原来每条船3～4天装卸时间降至到1-2天，满足正式投入运营的各项要求。

新建KOT油码头于2019年2月正式开工至今，客服了新冠疫情的影响，按照国资委、中交集团等上级单位的相关工作要求并结合项目实际情况，全体中方员工“与疫同行”，按“目标不变，任务不减”的要求，克服了肯尼亚封国、航班熔断、带疫解封、中方人员进场难、休假难、检测难等等困难，始终以“对标世界一流管理”为标准，以打造“平安百年品质工程”为目标，先后攻克疏浚、离岸主体施工、陆上土建作业、服务大楼建造、海底管道、油工艺系统安装调试等重要工程节点。

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