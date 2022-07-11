法新社记者：据泰国外交部称，中国领导人将于11月出席亚太经合组织领导人非正式会议，请问中方能否证实这个消息？

汪文斌：中方重视亚太经合组织作为重要多边经济合作机制的作用，支持泰国作为会议的东道主成功办会，愿同各方一道，推动会议取得积极成果。

总台央视记者：近日，王毅国务委员兼外长在巴厘岛出席了二十国集团外长会，倡导坚持践行真正的多边主义，提出中方关于国际粮食安全合作倡议。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：7月8日，王毅国务委员兼外长在印尼巴厘岛出席二十国集团外长会。外长会包括“加强多边主义”和“粮食与能源安全”两个阶段会议。

在第一阶段会议期间，王毅国务委员兼外长表示，在世界和平与发展面临重大挑战之际，我们要重温团结合作初心，坚持践行真正的多边主义，坚持做“三个伙伴”，即：相互尊重、平等协商的伙伴，和平共处、合作共赢的伙伴，开放包容、互联互通的伙伴。这个世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。如果将本国安全凌驾于别国安全之上，强化军事集团，只会分裂国际社会，反而会让自己更不安全。搞封闭排他的“小院高墙”是逆潮流而动，注定只会失败。中方希望与各方共同劝和促谈，坚定站在和平一边；希望与各方协调宏观经济政策，推动世界经济包容性复苏和增长。

在第二阶段会议期间，王毅国务委员兼外长就粮食和能源安全问题阐明中方立场，介绍了中国为维护国际粮食安全问题所作的贡献，提出中方关于国际粮食安全合作倡议，主要内容包括：支持联合国中心协调作用，不对世界粮食计划署开展的人道主义粮食采购实施出口限制措施，为俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯的农产品和投入品顺利进入国际市场提供便利，主要粮食生产和净出口国释放自身出口潜力，纾解市场供给的紧张局面，各国采取的粮食贸易应急措施应是短期、透明、有针对性和适当的，并符合世贸组织规则，支持国际农业研究磋商组织及各国农业科技创新合作，减少粮食损耗，在资金、技术、市场等方面帮助发展中国家提升粮食生产、收储和减损能力。

王毅国务委员兼外长还在巴厘岛分别会见了出席二十国集团外长会的俄罗斯、印尼、印度、韩国、新加坡、沙特、阿根廷、德国、法国、荷兰、西班牙、美国、加拿大、澳大利亚等国外长，以及欧盟外交与安全政策高级代表。

中方将继续坚定支持印尼作为二十国集团主席国的工作，为巴厘岛峰会做好准备。我们也愿同各方一道，秉持人类命运共同体理念，积极落实习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，让团结战胜分歧、合作替代对抗，把多边主义的精神落实到维护世界和平、促进共同发展的具体行动上，携手建设和平、发展、合作、共赢的世界。

彭博社记者：泰国外交部的消息称，中国领导人将出席于11月举行的亚太经合组织领导人非正式会议。你可否确认这一消息是否准确？

汪文斌：我刚才已经介绍了中方的立场。如果有相关的消息，我们会适时发布。

《中国日报》记者：此前有澳大利亚媒体报道称，中国同巴布亚新几内亚在伊胡经济特区开展的合作包括建立军事基地。日前巴新外交部发表声明，指出上述报道毫无根据。中方对此有何评论？

汪文斌：我看到相关报道，也注意到巴新外交部已就此公开作出澄清。正如巴新方所强调的，相关报道罔顾事实、毫无根据。

多年来中国在巴新实施了一系列经济技术和投资项目，为促进当地经济发展和民生改善作出了重要贡献，得到巴新政府和人民一致欢迎。中国同巴新在内的太平洋岛国开展合作聚焦发展、互利共赢，从不谋求势力范围，从没有兴趣搞地缘争夺。

日本广播协会记者：日本的执政联盟赢得了参议院选举，今后三年没有国政选举的计划。岸田政权获得了能够进行执政的环境，中方对日本有什么期待？另外，修宪势力维持了国会提议修宪所需的三分之二以上议席，今后修宪问题将成为日本国内政治的重要议题。中方对此有何看法？

汪文斌：中方愿同日方一道，根据中日四个政治文件确立的各项原则，继续发展两国睦邻友好合作关系。

由于历史原因，日本修宪问题受到国际社会和亚洲邻国高度关注。我们希望日方认真汲取历史教训，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

《北京青年报》记者：据报道，9日，美国务院发表声明称，美将对28名参与镇压去年7月11日和平抗议的古官员实施签证限制，禁止相关人员入境美国。中方对此有何评论？

汪文斌：中方坚定支持古巴政府和人民为维护社会稳定所作的努力。美方对古巴官员实施单边制裁，缺乏国际法依据，是典型的“胁迫外交”。

联合国大会已连续29次以压倒性多数通过决议，要求美方终止对古巴的经济、商业和金融封锁。我们呼吁美方倾听国际社会正义呼声，遵循《联合国宪章》宗旨和原则，全面取消对古巴的单边制裁。

法新社记者：在二十国集团外长会上，中方听取了不少西方国家对俄罗斯入侵乌克兰的表态。我想问的是，中方今后对乌克兰战争的立场将会发生什么变化？

汪文斌：我刚才已经介绍了王毅国务委员兼外长出席二十国集团外长会的相关情况。这里面也涉及到乌克兰问题。

正如王毅国务委员兼外长所指出的，中方将在乌克兰问题上继续劝和促谈，始终站在和平一边。我们期待通过对话协商谈出和平，尽快实现停火止战，防止冲突长期化、扩大化。中方认为，应当鼓励开展认真和全面对话，共同构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。中方将落实习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，与各方携手建设和平、发展、合作、共赢的世界。

彭博社记者：国务委员兼外长王毅周末向澳大利亚提出四点建议，以使两国关系重回正轨。澳总理就中澳外长会晤发表了看法，外交部对澳方回应有何评论？

汪文斌：正如王毅国务委员兼外长在会见澳大利亚外长黄英贤时所指出的那样，中澳关系既面临挑战，也出现机遇，如果能实现健康发展，符合两国人民共同利益，也有助于维护亚太地区和平稳定。今年是中澳建交50周年。中方愿本着相互尊重精神，为中澳关系再把脉、再校准、再扬帆，争取使两国关系重回正轨。

我们希望澳方抓住当前契机，付诸实际行动，重塑对华正确认知，同中方相向而行，为改善中澳关系减少负资产，积累正能量。

法新社记者：据外交部称，王毅国务委员兼外长在同布林肯国务卿的会谈中向美方提出了四份清单，其中包括要求美方纠正所谓错误对华政策的清单。中方能否进一步介绍四份清单的具体内容？另外，中方有没有表示，愿意改变自己的行为来改善中美关系？

汪文斌：正如你所说，王毅国务委员兼外长确实在会晤当中向美方提出了四份清单，这四份清单既包括在去年中美天津会晤期间中方向美方提交的“要求美纠正错误对华政策和言行的清单”、“中方关切的重点个案清单”基础上更新后的“两份清单”，也包括中方重点关切的美涉华法案清单，以及包括中美气候变化、公共卫生、人文等8个领域的合作清单。有关清单再次表明了中方要求美方停止遏制打压行径，停止干涉中国内政，停止损害中国主权安全发展利益的严正立场，同时也表明了中方愿与美方在相互尊重、平等互惠基础上开展务实合作的建设性态度。希望美方切实认真对待中方清单，以实际行动兑现拜登总统和美国政府所作的承诺。

日本广播协会记者：日本前首相安倍晋三的葬礼将于明天举行。中国政府有没有派人参加的计划？还有一个问题，美国国务卿布林肯在曼谷表示，美国预计美中两国领导人可能在未来几周内进行通话。请问中方有没有进一步补充的信息？

汪文斌：关于第一个问题，中方尚未收到日本政府关于在日本国内官方治丧安排的正式通报。我们将在得到日方正式通报后研究相关事宜。

关于第二个问题，我目前没有可以提供的消息。需要强调的是，中美两国元首保持交往十分重要，具体应由双方通过外交途径共同商定，并为此营造有利条件和氛围。

路透社记者：基里巴斯已退出太平洋岛国论坛，这是中方希望看到的结果吗？

汪文斌：跟你提的问题相关，我注意到有媒体报道称，基里巴斯决定退出太平洋岛国论坛可能和中国有关。我要告诉你的是，相关的报道没有任何事实依据。多年来，中国与太平洋岛国论坛合作关系良好。我要强调的是，中方一贯不干涉太平洋岛国内部事务，同时希望岛国加强团结合作，实现共同发展。

彭博社记者：斯里兰卡抗议活动持续数月后，斯总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨即将下台，请问外交部对斯局势有何评论？

汪文斌：中方高度关注斯里兰卡局势最新发展。作为友好邻邦与合作伙伴，我们真诚希望斯里兰卡各界从国家和人民根本利益出发，团结协作，共克时艰，早日实现社会稳定、经济恢复和民生改善。

(责编：高歌、杨牧)