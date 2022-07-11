新华社耶路撒冷7月11日电（国际观察）中国电动汽车在以色列市场脱颖而出

新华社记者王卓伦 尚昊

近年来，以色列政府鼓励进口新能源汽车。中国电动汽车品牌以此为契机进入以色列市场，并凭借性能和价格优势广受好评，给以色列推广新能源汽车提供助力。

根据以色列能源部制定的计划，从2030年起，以色列将全面禁止进口汽油和柴油汽车，进口汽车仅限定为电动或天然气汽车。这为中国新能源汽车进军以色列市场打开了机遇之窗。

“这款车充电一次最远能行驶460公里，可以纵跨以色列南北。”2021年8月，中国吉利汽车即将在以色列推出几何C型电动汽车之时，当地报纸这样写道。

几何C型电动汽车在以色列上市后，迅速赢得当地消费者青睐。2022年上半年，该车型在以色列纯电动汽车市场占有率高达22%，被当地汽车杂志评为“年度最佳购买车型”。

吉利汽车的成功是近年来中国新能源汽车在以色列强劲发展的一个缩影。比亚迪、蔚来、长城、广汽、上汽……以色列财经媒体《环球报》撰文说，至少有10个中国汽车品牌正在或将要在以色列销售新能源汽车。

以色列虽然市场规模不大，但非常适合驾驶电动汽车出行。近年来，以色列政府大力鼓励发展新能源汽车，并为进口电动汽车提供优惠政策。

以色列《经济学人报》汽车版作家托梅尔·哈达尔对新华社记者说，目前电动汽车仅占以色列汽车市场规模的3%，政府希望到2025年将这一比例提高至50%。业界预计，2022年以色列电动汽车销量在1.5万至2万辆之间，其中一半以上为中国品牌。

当地业内人士普遍认为，随着燃油价格不断攀升，更多消费者将把目光投向新能源汽车。中国品牌电动汽车以其较高的技术含量、优越的续航里程及价格优势在以色列市场脱颖而出。

“中国电动汽车品牌在以色列拥有很大市场，并逐渐站稳了脚跟。”哈达尔说，接下来两三年，进入以色列的中国电动汽车品牌还会持续增加。

今年6月底，中国家喻户晓的轿车品牌红旗在特拉维夫开设了其在以色列的第一个展厅，大量当地民众前来参观，一睹红旗轿车风采。此前两个月，红旗纯电动汽车旗舰车型E-HS9进入以色列市场。

以色列国家安全研究所最近发表研究报告指出，以色列电池技术发展较快，用纳米硅代替石墨阳极的技术，有望实现几分钟内快速安全充电。与此同时，中国在提高磷酸铁锂电池技术性能方面拥有较大潜力，中国正致力于确保在先进电池和电动汽车领域的领先地位。

行业人士相信，中国电动汽车品牌多元、性能优越、价格亲民，并且拥有产业聚集优势，不仅将推动以色列汽车行业转型，也将为两国汽车行业交流互鉴提供契机。

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