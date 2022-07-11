新华社哈拉雷7月11日电（国际观察）津巴布韦民众抗议美国长期制裁重创民生

新华社记者张玉亮 曹凯

“如果（美国的）制裁被无条件解除，我们立刻离开，一秒钟也不会多停留。否则我们将一直待在这里。”津巴布韦“广泛反对制裁联盟”发起人萨莉·恩戈尼对新华社记者说。

从2019年3月29日起，该组织成员在美国驻津使馆门前“安营扎寨”，定期举行抗议活动，反对美国及其西方盟友对津巴布韦的长期经济制裁。

“美国在庆祝，这里在受苦”

美国驻津巴布韦使馆是各国驻津使领馆中占地面积最大、设施最豪华的机构之一。在戒备森严的美国使馆对面，是“广泛反对制裁联盟”搭建的两个简易帐篷，分别供男士和女士居住。帐篷外的一块牌子上写着自帐篷营地搭建以来的天数。

帐篷里摆放着床、桌子和衣柜等简单家具。恩戈尼告诉记者，这里最多时曾有52位成员居住，新冠疫情暴发后，帐篷里的居住人数减少了，目前有18位成员住在这里。当举行定期抗议活动时，一些不住在帐篷里的组织成员会赶来参加。

7月4日美国独立日是“广泛反对制裁联盟”举行定期抗议活动的日子。津巴布韦民众聚集在美国使馆门前，挥舞标语牌，高唱谴责制裁的歌曲。

48岁的示威者杰斯卡·夫希亚伊说，她想通过自己的行动提醒美国，在美国庆祝自己独立日的同时，还有数百万津巴布韦人正因美国的制裁而挨饿或陷入贫困。作为帐篷的常住居民，她表示会一直住在帐篷里，直到美国解除对津制裁。

恩戈尼告诉记者，该组织成员在意识到津巴布韦人民，尤其是青少年面临的大部分问题源于美国等西方国家的制裁后，决定在这里建立营地。“制裁实际上是津巴布韦许多问题的主要原因。每个津巴布韦公民都有权利和义务维护自己国家的独立和主权。”

制裁20年，民众最“受伤”

由于殖民时期的历史问题，津巴布韦大部分土地，尤其是优质土地一度全部掌握在白人农场主手中。2000年，津政府开始推行土地改革，将白人农场主的土地收归国有，并分发给黑人。此举引发美国等西方国家强烈不满。2001年12月21日，时任美国总统小布什批准了“津巴布韦民主与经济恢复法案”。美国由此开始对津制裁，迄今已超过20年。

美国驻津使馆向新华社记者转发了一份美国国务院发言人普赖斯2021年10月15日的发言，以此代表美国在对津制裁问题上的立场。普赖斯称，美国对津制裁只针对个人和实体，不针对津普通民众。

但事实上，这种制裁引发的连带效应波及面极为广泛。制裁导致美国企业因害怕处罚不愿与津巴布韦做生意，进而影响津巴布韦与其他国家的经贸往来，最终给该国经济造成毁灭性打击。在这一过程中，“受伤”最深的，就是津巴布韦普通民众。

“制裁对津巴布韦最致命的影响就是将这里描绘成一个‘贱民国家’。”津国家和平与和解委员会委员、司法部前副部长奥伯特·古图指出，由于美国等西方国家的制裁，津巴布韦无法从国际上获得贷款融资。他称这种制裁为“大规模杀伤性武器”，导致津政府无法获得资金来维修道路、医院等基础设施。“数百万普通津巴布韦人（因制裁）无法获得清洁水源、廉价住房、基础设施和负担得起的医疗服务。”

在哈拉雷经营服装公司的企业家西利娅·鲁卡托告诉记者，她设计生产津巴布韦本土服装并向海外销售。与津巴布韦其他公司一样，向海外客户收款一直让她极为头痛。受制裁影响，一些美国支付服务机构不愿与津巴布韦公司发生业务往来。她只能通过其他途径收款，客户被迫付出更多成本。

还有津巴布韦人仅仅因为自己的国籍就丧失了就业机会。据津《先驱报》报道，津巴布韦国民迈克尔·尼亚曼德向互联网人力资源企业安德拉公司求职时遭拒，对方的理由是，他居住在一个受到美国制裁的国家。

津巴布韦零售商联合会主席登福德·穆塔舒表示，美国等国的制裁对津巴布韦经济和当地企业的竞争力产生了毁灭性打击，营商环境恶化，外国直接投资停止流入。由于制裁的直接和间接影响，20年来津巴布韦经济累计损失超过400亿美元。而按照世界银行的统计数据，津巴布韦近年来国内生产总值仅200亿美元上下。

2021年10月，联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉访问津巴布韦后表示，美国等西方国家的制裁侵犯了津人民的人权，包括生命权、食物权、健康权、发展权、受教育权以及经济和文化权利。相关制裁措施对津全体民众特别是弱势群体的粮食安全和身体健康造成严重影响，加剧了津巴布韦的经济危机和人道主义危机。

(责编：高歌、杨牧)