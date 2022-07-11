新华社东京7月11日电（国际观察）日本参议院选举：修宪势力议席数“过门槛”

新华社记者姜俏梅

日本国会第26届参议院选举10日举行，结果11日揭晓。首相岸田文雄领导的自民党大获全胜，单独斩获本次选举争夺议席的过半数。同时，以自民党为首的修宪势力继续在参议院保持超三分之二多数地位，且议席数大增。

分析人士认为，继去年10月国会众议院选举后，岸田又带领自民党赢下本次参议院选举，政权基础得到进一步巩固。他未来一段时间能稳定执政，而且具备在众参两院发起修宪动议的条件。鉴于他此前在修宪问题上表态积极，未来日本政坛修宪动作或将加速。

岸田地位巩固

日本参议院选举每3年举行一次，每次改选半数议席。由于2018年修订的《公职选举法》将参议院额定议席总数增至248个，本届选举改选和新增加的议席共124个，加上神奈川选区的一个补选议席，朝野政党共计545位候选人角逐125个议席。

自民党有55个议席需要改选，选后获得63个议席，超过本次选举争夺议席的过半数，可谓大获全胜。分析人士认为，选民对在野党不抱希望、在野党未能形成统一战线分散了选票、岸田上台以来一直保持较高支持率、前首相安倍晋三日前遇袭身亡影响选民投票等，是自民党大胜的主要原因。

岸田去年10月刚刚带领自民党赢得众议院选举，如今自民党又在参议院选举中大胜，这无疑有利于岸田党内地位的巩固。同时，按照选举规则，如果不出现意外情况，日本未来三年内将不会举行大的国政选举，有日本媒体甚至称之为“黄金三年”。而在自民党内，岸田的自民党总裁任期也还有两年多时间。这意味着岸田在一段时间内可以稳定执政。

修宪势力增长

根据日本修宪相关程序，发起修宪动议需要在国会众参两院分别获得三分之二以上议员支持。修宪势力能否在参议院维持发起修宪动议的三分之二多数，成为本次选举的一大看点。

结果，不仅自民党大获全胜，其他修宪势力的议席总体上也有增长。从需要改选的议席数和选后获得的议席数看，日本维新会由6席增至12席，翻了一番；公明党和国民民主党所获议席数虽有所下降，但仅分别失去了1个和2个议席。加上非改选议席，四党议席总数从选前的166席增至177席，继续超过参议院议席总数的三分之二，但超出更多。

而修宪反对势力则总体上议席数减少。仍以要改选的议席数和选后获得的议席数比较，最大在野党立宪民主党由23席降至17席，日本共产党由6席降至4席，社民党维持1席，只有令和新选组从0席增至3席。

从上述结果可以看出，日本政坛右翼和修宪势力正在增强，左翼和护宪势力则进一步削弱。

动作或将加速

由于修宪势力已在去年10月的众议院选举中掌握了众议院三分之二多数，因此在今后三年内都具备发起修宪动议的条件。岸田在修宪问题上表态积极，去年9月竞选自民党总裁时甚至声称要在总裁任期内实现修宪。他11日又表示，将争取尽早发起修宪动议。

不少分析认为，鉴于岸田在修宪上的积极态度和稳定的执政前景，加上此前大力推动修宪的安倍遇刺后，修宪势力有可能以继承安倍遗志为名趁机推动修宪进程，未来日本政界的修宪动作很可能加速。

不过，修宪势力想要修宪成功也没那么容易。首先，修宪势力并非铁板一块，不同政党在修宪的具体内容上存在分歧。比如，执政联盟中的公明党就不支持自民党等提出的将自卫队明确写入宪法第九条的提案。该党党首山口那津男10日晚表示，并不是不修宪自卫队就不能开展工作，没有必要修改宪法第九条的第一项和第二项。

其次，在自民党内部，安倍遇刺使保守派失去了“领头羊”，从而凝聚力下降，这也可能影响自民党的修宪进程。东日本国际大学客座教授西园寺一晃指出，自民党最大派阀安倍派内部将展开权力争斗。

此外，相当一部分日本民众仍对修宪持怀疑和反对态度。有日媒指出，由于国会通过修宪动议后还要进行国民投票，一旦被否决，内阁将被迫辞职，因此对首相而言，修宪是一场“以政治生命为赌注的豪赌”。日本前外务省官员孙崎享认为，岸田若志在长期执政，将会避开无谓的修宪争论。

对于日本可能加速的修宪动向，日本山口大学名誉教授纐缬厚指出，恪守和平宪法精神，反省曾经对亚洲各国发动侵略战争和进行殖民统治的历史，是日本在亚太地区恢复信任的唯一方法。日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景表示，宪法第九条是战后日本对国际社会发出的要作为和平国家重生的公开誓言，正因为它的存在日本才能赢得其他国家信任，日本应坚守宪法第九条。

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