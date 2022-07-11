新华社北京7月11日电 伊朗方面10日宣布一项铀浓缩技术进展，确认福尔多核设施实现使用IR-6型离心机生产丰度为20%的浓缩铀。

伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪10日经由国家电视台宣布，伊朗9日首次利用IR-6型离心机生产出丰度为20%的浓缩铀。伊朗方面已于两周前向国际原子能机构通报这一计划。

2021年12月17日，国际原子能机构总干事格罗西在奥地利维也纳举行的新闻发布会上介绍即将在伊朗使用的监控摄像设备。新华社记者郭晨摄

国际原子能机构9日证实伊朗上述铀浓缩进展，总干事拉斐尔·格罗西在报告中写道，借助改良后的系统，伊朗可以使用IR-6型离心机，把浓缩铀丰度从5%提升至20%。

根据2015年达成的伊朗核问题全面协议，伊朗只能使用第一代离心机即IR-1型离心机开展铀浓缩活动，并且浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，时任总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，随后恢复并追加对伊制裁。伊朗方面继而逐步中止执行伊核协议部分条款，包括突破低丰度浓缩铀存量限制，提高浓缩铀丰度，启用先进的IR-4型离心机和IR-6型离心机。

福尔多核设施去年1月已经可以将铀浓缩丰度提升至20%，不过并非使用IR-6型离心机。在伊朗其他核设施，铀浓缩丰度也可达到60%。

按国际原子能机构的说法，使用IR-6型离心机获取丰度20%的浓缩铀意味着伊方可以更迅速、更轻松地在不同铀浓缩丰度中切换。

致力于“挽救伊核协议”的谈判眼下陷入僵局。在欧洲联盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行为期两天的间接谈判，依旧没有取得突破。

美国总统约瑟夫·拜登定于近期访问中东。《华盛顿邮报》9日刊登拜登的文章。他写道，将继续向伊朗方面施加外交和经济压力，以便让后者重新履行协议。

伊朗方面表示，伊方仍有可能恢复履行伊核协议，但美方坚持其单方面要求的做法阻碍谈判取得成果。（刘秀玲）

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