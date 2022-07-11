新华社东京7月11日电（记者郭丹）日本国会第26届参议院选举投票结果11日清晨揭晓，执政党自民党单独获得过半的改选议席。此外，修宪势力在参议院获得超过三分之二多数议席，突破修宪动议所需“门槛”。

7月10日，在日本东京自民党总部，日本首相、自民党总裁岸田文雄在为当选议员贴花后发表讲话。新华社发（Pool图片，花井亨摄）

统计结果显示，在本次125个改选议席中，执政联盟中的自民党获得63席，公明党获得13席，远超此前设定的“过半数”目标。加上未改选的70个议席，执政联盟在参议院席位达146席。

除自民党和公明党外，同属修宪势力的日本维新会和国民民主党在此次选举中分获12席和5席，加上未改选的14席，两党在参议院拥有31个议席。主张修宪的四个党派共获177席，超过了参议院议席总数三分之二的166席。自此，修宪势力在日本众参两院中的议席均已超过三分之二，具备了在国会中发起修宪动议所需条件。

不过，修宪势力各党派对待修宪的追求不完全一致，在具体内容上也有不同意见。自民党极力主张“将自卫队明确写入宪法第九条”“在宪法中新设紧急事态条款”等，公明党则相对慎重。

7月10日，工作人员在日本东京港区体育中心进行参议院选举投票开票作业。新华社/共同社

10日晚间，日本首相岸田文雄曾表示，修宪“是非常紧迫的课题”，“今后将在国会中加强关于宪法的讨论，并提出更加具体的议案”。而公明党党首山口那津男同一天明确表示，虽然公明党被认为是修宪势力，但该党只是不反对修订宪法。“如果得不到国民的理解，最终不会发起修宪动议”。

日本参议院选举每3年举行一次，每次改选一半议席。本届参议院改选124个议席，加上神奈川选区的一个补选议席，共有545名候选人角逐125个议席。统计结果显示，第一大在野党立宪民主党获得17个议席，日本共产党获得4个议席。此外，令和新选组收获3个议席，社民党仅有1席。无党派人士和其他两党总计获得7个议席。值得一提的是，本届参议院选举有35名女性当选，创历史最高记录。

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