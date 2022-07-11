人民网里约热内卢7月10日电 （记者毕梦瀛）当地时间7月9日至30日，中国驻哥伦比亚使馆、浙江省文化和旅游厅、中外语言交流合作中心与哥伦比亚文化部、麦德林市政府、第32届麦德林国际诗歌节组委会共同举办交响乐《良渚》云展演，这是中国交响乐首次亮相世界影响力最广、活动最丰富的三大国际诗歌节之一。本届诗歌节共有包括中国在内的85个国家、130多位诗人参加，将举办线上线下文化、音乐、诗歌等各类讲座、文化活动100多场，预计吸引全球观众150多万。

2019年，在第43届世界遗产大会上，位于杭州余杭的良渚古城遗址成功入选《世界遗产名录》，由浙江交响乐团和上海音乐学院贺绿汀中国音乐高等研究院音乐戏剧研发中心联合出品的交响乐《良渚》多媒体音乐会，由交响乐、人声无歌词吟唱、多媒体3D影像等多种形式创作而成，带领受众“穿越”5000年，回溯当年生动具象的中国故事。

多次访问中国的麦德林国际诗歌节主席伦东， 盛赞《良渚》巧妙地将中华文化遗产音乐化，音乐主题影像化，考古叙述艺术化，并通过视觉化的东方文明印迹与艺术化的西方音乐旋律完美融合，直击人心，堪称人类文明传承的典范。

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