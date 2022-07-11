人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

伊朗原子能组织证实在福尔多核设施使用先进离心机

2022年07月11日09:02 | 来源：新华网
小字号

新华社德黑兰7月10日电（记者高文成）伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪10日说，伊朗已在福尔多核设施使用IR-6型离心机进行铀浓缩活动，并已在至少两周前向国际原子能机构通报。

卡迈勒万迪说，伊朗9日在福尔多核设施利用IR-6型离心机生产出丰度为20%的浓缩铀。组装并使用1000台IR-6型离心机组成6个级联是在履行伊朗原子能组织的“法律职责”。

国际原子能机构9日的一份报告显示，伊朗已在福尔多核设施使用先进的IR-6型离心机进行铀浓缩活动，这些离心机可以更容易地在不同浓缩水平之间切换。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。伊朗此前已宣布生产出丰度为60%的浓缩铀，远超伊核协议规定的3.67%丰度，也超过达成协议前生产出的最高丰度20%。卡迈勒万迪曾表示，伊朗生产丰度为60%的浓缩铀主要用于制造各种放射性药物。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部