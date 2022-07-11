新华社德黑兰7月10日电（记者高文成）伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪10日说，伊朗已在福尔多核设施使用IR-6型离心机进行铀浓缩活动，并已在至少两周前向国际原子能机构通报。

卡迈勒万迪说，伊朗9日在福尔多核设施利用IR-6型离心机生产出丰度为20%的浓缩铀。组装并使用1000台IR-6型离心机组成6个级联是在履行伊朗原子能组织的“法律职责”。

国际原子能机构9日的一份报告显示，伊朗已在福尔多核设施使用先进的IR-6型离心机进行铀浓缩活动，这些离心机可以更容易地在不同浓缩水平之间切换。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。伊朗此前已宣布生产出丰度为60%的浓缩铀，远超伊核协议规定的3.67%丰度，也超过达成协议前生产出的最高丰度20%。卡迈勒万迪曾表示，伊朗生产丰度为60%的浓缩铀主要用于制造各种放射性药物。

(责编：艾雯、燕勐)