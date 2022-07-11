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英国保守党多名要员宣布竞选该党党首

2022年07月11日08:57 | 来源：新华网
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新华社伦敦7月10日电（记者杜鹃 许凤）英国首相约翰逊7日宣布辞去执政党保守党党首和首相职务后，多名保守党要员宣布竞选该党党首。

截至10日，宣布竞选保守党党首的人包括前财政大臣里希·苏纳克、前卫生大臣赛义德·贾维德、财政大臣纳齐姆·扎哈维、前外交大臣杰里米·亨特、议会下院外交委员会主席汤姆·图根达特、前国防大臣彭妮·莫当特等。

从目前来看，没有哪位参选人具有特别明显的优势，苏纳克暂时领跑民调，莫当特和可能加入选战的外交大臣伊丽莎白·特拉斯也相对被看好。

苏纳克2020年起出任财政大臣，本月5日辞职。他在宣布参选决定时说，英国正面临“巨大挑战”。苏纳克已获得一些保守党要员支持。

不少党首竞选人把重塑公众对保守党的信心、减税等列为竞选重点。

从7月5日起，因对约翰逊的领导失去信心，数十名英国政府官员接连辞职。约翰逊7日宣布，辞去保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。

保守党选出新党首大致分为两个阶段：保守党议员首先投票锁定两名候选人，随后由保守党所有党员投票，获胜者出任新党首及英国新一任首相。英国媒体预计，保守党党首产生的过程可能持续数周甚至数月。英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”定于下周确定选出新党首的具体规则和时间表，许多保守党议员正在推动加速选举新党首的进程。

(责编：艾雯、燕勐)

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