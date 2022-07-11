本报记者 王俊岭

7月9日，国家统计局发布数据显示，6月份物价延续了此前总体平稳的走势。

图为市民在山东省烟台市一家商场购物。

唐 克摄（新华社发）

消费者在贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县一家超市选购水果。

罗京来摄（新华社发）

7月9日，国家统计局发布数据显示，6月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨6.1%。1-6月份平均来看，CPI比上年同期上涨1.7%，PPI比去年同期上涨7.7%，物价延续了此前总体平稳的走势。

专家认为，在国际大宗商品价格持续高位运行、全球其他主要经济体普遍面临较大通胀压力的背景下，中国国内物价保持平稳运行，成绩来之不易。

同比上涨环比持平

据国家统计局城市司高级统计师董莉娟介绍，6月份，中国疫情防控总体形势向稳趋好，重要民生商品供应充足，复工复产持续推进，重点产业链供应链逐步畅通稳定，保供稳价政策效果继续显现。

CPI环比持平，同比涨幅有所扩大。从环比看，CPI由上月下降0.2%转为持平。其中，受供应增加、物流好转和囤货需求减少等因素影响，鲜菜、鸡蛋、鲜果和水产品价格分别下降9.2%、5.0%、4.5%和1.6%；受部分养殖户压栏惜售、疫情趋稳消费需求有所增加等因素影响，猪肉价格继续上涨。从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要是去年基数走低所致。“据测算，在6月份2.5%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.2个百分点，新涨价影响约为1.3个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。”董莉娟说。

PPI环比持平，同比涨幅继续回落。从环比看，PPI由上月上涨0.1%转为持平；从同比看，PPI上涨6.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点，主要是去年基数走高的影响，今年以来已连续6个月回落。据董莉娟介绍，主要行业中，价格同比涨幅扩大的有石油和天然气开采业、农副食品加工业、石油煤炭及其他燃料加工业；价格同比涨幅回落的则包括煤炭开采和洗选业、有色金属冶炼和压延加工业、燃气生产和供应业。

“扣除能源、食品影响，核心通胀有所改善，反映需求有所恢复。”中国民生银行首席经济学家温彬说。

政策发力保供稳价

从中央财政下达300亿元资金为实际种粮农民发放补贴，到对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率，再到加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系……今年以来，一系列围绕稳物价关键环节的政策措施，成为物价平稳运行的重要保障。

在重要农产品供应方面，夏粮约占全年粮食产量的1/5，对稳定全年粮食产量、保障经济社会平稳运行至关重要。农业农村部发展规划司司长曾衍德透露，今年夏粮小麦丰收增产已成定局、大豆油料生产成效显著。油菜籽产量明显增加，初步预计今年油菜面积超过1亿亩。同时，大豆面积扩种今年有望实现。

在物流保通保畅方面，产业链供应链服务保障能力稳步提升。“全国交通网络总体畅通”“主要物流指标稳中向好”“重点枢纽加快复工达产”，交通运输部副部长赵冲久此前这样表述当前我国物流保通保畅工作进展。

在货币政策方面，中国人民银行货币政策委员会第二季度例会指出，要统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。会议还强调，在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。

仍将在合理区间运行

未来，中国物价走势将会如何？分析人士普遍认为，当前物价温和上涨反映了中国经济稳步复苏的态势。从重要商品物资供应看，在夏粮丰收、主要油气企业成品油库存保持高位运行、复工复产持续推进等积极因素不断累积作用下，中国有基础有条件实现保供稳价。

温彬认为，在物价领域，中国接下来将继续面对结构性通胀压力与外部输入压力并存的局面，同时社会总需求缓慢回升也会使得核心通胀数据的中枢有所抬高。其中，能源与粮食作为通胀的上游，对整体通胀的传导作用不容忽视。但总体来看，预计全年物价平均水平仍控制在政策目标之内。

在中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩看来，一方面，中国商品和服务市场供应总体充足，特别是夏粮丰收为全年粮食稳产提供了坚实支撑，CPI有望继续在合理区间运行；另一方面，随着全球流动性开始收紧，国际大宗商品价格有望回落，输入性通胀影响将有所减弱，加之国内保供稳价政策持续显现、翘尾因素逐步缩小，预计PPI将延续回落态势。

“展望今年后期，我国粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产稳定、供应充足。”国家发改委新闻发言人孟玮说，随着应季鲜活农产品大量上市，市场供应量将持续增加，加之各地物流堵点卡点疏导得力，跨区调运能力明显增强，稳定居民消费价格具有坚实基础，国内CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。

(责编：徐祥丽、燕勐)