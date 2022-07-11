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中老铁路让边境城市磨丁充满机遇（海外声音）

2022年07月11日08:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中老铁路不仅极大方便了老挝民众出行，也推动了中老两国旅游业发展。6月23日，中老铁路旅游专列首发仪式在昆明举行，“坐着火车游云南”活动正式开启。图为当日，该专列乘务员为乘客送上鲜花。
　　陈 畅摄（新华社发）

　　老挝是东南亚唯一没有出海口的国家，但去年底开通的中老铁路从很大程度上改变了这一局面。如今，中老两国边境地区迎来伴随铁路而生的经济繁荣。从万象出发，高速火车可在短短3小时内到达老中边境，然后连接上中国铁路网。在老挝边境城市磨丁，人们能切身感受到铁路带来的开放承诺和经济腾飞。

　　磨丁经济特区如雨后春笋般拔地而起。预计到2035年，新磨丁的人口将达30万。从本世纪初至今，沉睡的边陲小镇蜕变成欣欣向荣的经济口岸，磨丁的变化令人吃惊。在此经商的周先生称得上是磨丁发展的“拓荒者”。选择磨丁，不仅是成熟的考虑，更是对未来下注。2005年，他在津巴布韦开了一家香精厂，但2015年经过深思熟虑后他把工厂从非洲迁到磨丁，因为这里是“一带一路”上的重要一站，不仅能享受诸多招商引资的优惠政策，还便于把产品出口到中国。

　　伴随着高速铁路和新近开通的高速公路，磨丁已成为中老交流纽带上的一个重要环节。当边境变成一个紧密“联合体”时，往往也会成为一片充满机遇的土地。

　　——据法国24小时电视台报道

(责编：徐祥丽、燕勐)

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