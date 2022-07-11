中国驻东帝汶大使肖建国和东帝汶总统奥尔塔一同出席中华商会活动
2022年07月11日08:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷7月10日电 （记者孙广勇）7月9日，东帝汶中华商会在帝力举行第六届理事会就职仪式，中国驻东帝汶大使肖建国应邀出席。同时，应邀出席的还有东帝汶总统奥尔塔，教育、青年和体育部长马亚，国防军司令法鲁尔等政要，以及华商会、青创会等侨团组织的代表共约500人。
肖建国大使祝贺中华商会新任理事会就职，希望商会继续秉持中华民族优良传统，更多地参与东国家建设和经济发展进程。肖建国大使还感谢奥尔塔总统等东政要出席商会的活动，这体现出对华人社团的重视与关心。
东帝汶总统奥尔塔在致辞中祝贺中华商会，讲述了自己与在东华人交往的故事以及彼此间结下的友谊，表示华人先辈们很好地融入了当地社会，并为东经济发展做出了历史性贡献，希望商会赓续传统，今后为东国家发展做出更大贡献。
张芳霞会长表示很荣幸蝉联中华商会第六届会长，将带领新一届理事会继续努力，助力东国家经济发展，提高民众教育素质，促进多元文化交流等；她还鸣谢东政府、社会各界和使馆对商会的长期支持。
(责编：贾文婷、杨牧)
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