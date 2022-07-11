人民网曼谷7月10日电 （记者孙广勇）7月9日，东帝汶中华商会在帝力举行第六届理事会就职仪式，中国驻东帝汶大使肖建国应邀出席。同时，应邀出席的还有东帝汶总统奥尔塔，教育、青年和体育部长马亚，国防军司令法鲁尔等政要，以及华商会、青创会等侨团组织的代表共约500人。

肖建国大使祝贺中华商会新任理事会就职，希望商会继续秉持中华民族优良传统，更多地参与东国家建设和经济发展进程。肖建国大使还感谢奥尔塔总统等东政要出席商会的活动，这体现出对华人社团的重视与关心。

东帝汶总统奥尔塔在致辞中祝贺中华商会，讲述了自己与在东华人交往的故事以及彼此间结下的友谊，表示华人先辈们很好地融入了当地社会，并为东经济发展做出了历史性贡献，希望商会赓续传统，今后为东国家发展做出更大贡献。

张芳霞会长表示很荣幸蝉联中华商会第六届会长，将带领新一届理事会继续努力，助力东国家经济发展，提高民众教育素质，促进多元文化交流等；她还鸣谢东政府、社会各界和使馆对商会的长期支持。

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