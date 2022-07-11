人民网罗马7月10日电（记者谢亚宏）2022 年 7 月 8 日，米兰中国文化中心主任李群来与意大利职业功夫武术协会（PWKA）主席沃尔特·洛里尼在意大利米兰签署合作协议，旨在进一步加强中意人文交流，在意大利乃至欧洲共同推广中国功夫和太极文化，为促进中意友谊长久不衰搭建有效、优质交流平台。

米兰中国文化中心由米兰龙甲教育投资兴建，于2017年在米兰成立，是一家集中国文化宣传、中文国际教育推广、国际教育交流与合作为一体的中意文化交流机构。

PWKA成立于1990年，是意大利一家专门从事中国武术教学和比赛的职业功夫武术协会。截至目前，在该协会注册的各类拳馆、武术学校、体育俱乐部等会员单位500余家，常年习练各种中国功夫的会员突破5000人。PWKA不仅组织中国武术的基础教学，还从中国邀请专业武术教练到意大利本土举办认证培训课程，考核发放教练员资格证书；同时每年定期组织意大利和全欧洲的武术竞赛和锦标赛。该协会立足意大利，面向欧洲，是意大利最重要的中国武术教学与推广机构。

多年来，围绕中国武术的教学和交流，PWKA与米兰中国文化中心一直保持紧密合作。今天正式签署协议，双方承诺将采取共同行动，发挥各自优势，以中国武术和太极文化为抓手，让中国和意大利两种文化并蒂开花，实现两国人民之间的真正融合......协议中还表明双方将发挥好桥梁和纽带作用，加大中国武术尤其是太极文化在意大利的宣传和推广力度，促进中国大学、专业协会与意大利专业机构、各级各类院校之间的高频度交流，共同组织体育和文化活动；同时把汉语教学作为双方另外一个主要合作项目，在PWKA内部逐步普及中文教育，为大面积推广太极文化做好铺垫工作。

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