本报记者 马 菲

据韩国YTN电视台报道，韩国京畿道平泽市近日发生一起交通事故，一名驻韩美军士兵酒后驾驶摩托车与汽车相撞并在肇事后逃逸。韩国警方调查结果显示，该美军士兵血液中的酒精浓度超过了吊销驾照标准的4倍以上。韩国警方将其移交美国宪兵队处理。

据报道，今年以来，驻韩美军士兵酒后肇事逃逸、寻衅滋事等不端行为接连发生，令美军基地所在的平泽市居民不安情绪加重。3月，一名驻韩美军士兵在平泽市酒后驾车违章掉头时与一辆出租车相撞后直接驱车离开。出租车司机追赶将其拦下时，反遭对方挥拳击打；同月，一名驻韩美军士兵在平泽市酒后持刀损坏14辆车，韩国警方用电击枪将其制服。此外，驻韩美军士兵在首尔殴打韩国民众的事件也屡次见诸报端。此前驻韩美军士兵还频频违反当地防疫规定。韩国民众多次举行抗议集会活动，要求严惩美军相关人员。

根据韩美两国于1966年签订的《驻韩美军地位协定》，只有当美军犯下杀人、强奸、贩毒、殴打致死等12种恶性罪行时，韩国警察才可以对其进行持续拘留；美军执行公务时发生犯罪事件的审判权归属美军，韩国司法机关无权过问。韩国法务部的统计显示，近年来，驻韩美军犯罪案件数量每年都达到300件以上，呈持续上升趋势。

（本报首尔7月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 15 版）

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