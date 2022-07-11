本报雅加达7月10日电 （记者张杰）印度尼西亚能源与矿产资源部近日表示，2022年印尼可再生能源产业有望实现39.1亿美元的投资目标。最新统计显示，印尼2021年可再生能源产业投资达到15.1亿美元。

印尼能源与矿产资源部部长阿里芬·塔斯里夫表示，印尼将充分挖掘现有资源，建设水力、地热和太阳能发电项目，计划到2025年将可再生能源占比提高至23%。印尼国会近日提出一项立法草案，计划为可再生能源项目提供更多补贴，旨在保障全国获得稳定电力供应的同时，到2060年实现完全依靠可再生能源供电的目标。

作为全球煤炭主要生产国和出口国，印尼煤电装机容量较大，目前贡献了该国近半能源供给，以地热能和水能为主的可再生能源贡献仅占一成左右。印尼总统佐科多次表示，政府将大力支持可再生能源产业发展，加快老旧燃煤电站的淘汰速度，鼓励投资建设更多可再生能源发电站，同时积极推广使用清洁煤技术，最大限度减少温室气体产生。

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 15 版）

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