本报记者 谢亚宏

意大利信息安全协会近期发布的研究报告显示，2021年全球网络犯罪造成的相关损失超过6万亿美元，而2020年这一数字估计为1万亿美元。意大利防务、安全和航空航天巨头莱昂纳多公司首席执行官普罗富莫表示，新冠肺炎疫情导致在线活动激增，“过去两年来的网络安全威胁成为疫情的‘附带损害’”。

全球网络犯罪快速上升势头明显，企业在网络犯罪中蒙受了重大损失。根据美国联邦调查局最新发布的《互联网犯罪报告》，与前几年相比，网络钓鱼攻击是目前最常报告的网络犯罪类型，2021年报告了32万多起，其中仅商务电邮入侵就造成近24亿美元的损失。云计算公司Iomart的一份报告指出，2020年第一季度，全球大规模信息泄露事件同比增长273%。一次数据泄露对于大型公司的损失大约是其市值的7.27%，对中小型公司的影响则是灾难性的。今年5月，网络安全机构Hiscox针对5000多家欧美企业进行了问卷调查，超过87%的受访者将网络犯罪视为头号威胁，超过经济衰退和人才短缺等问题。西班牙国家网络安全研究所称，欺诈、漏洞和勒索软件仍将是2022年网络威胁的主要形式。

为应对日趋猖獗的网络犯罪威胁，许多国家和地区不断完善立法和技术保护措施。根据联合国贸发会议的数据，全球156个国家和地区已经颁布实施网络犯罪相关法律法规，多国正在完善升级其网络安全国家战略和组织架构。意大利去年6月宣布成立国家网络安全局，旨在提高国家预防、监测能力，以应对网络安全事件和网络攻击。英国今年初发布的《政府网络安全战略2022—2030》报告提出，到2025年，英国政府关键职能部门要显著增强抵御网络攻击的能力；到2030年，各政府部门均需具备抵御已知的网络漏洞和攻击方法的能力。

鉴于网络犯罪存在跨境特征，全球协同打击网络犯罪具有重要意义。2019年底，联合国大会通过了“打击为犯罪目的使用通信技术”决议。去年5月，第七十五届联合国大会通过关于启动《联合国打击网络犯罪公约》谈判的决议，公约特委会第一次谈判会议已于今年初举行。与会各方普遍认同应尽快制定《联合国打击网络犯罪公约》，多数国家支持按联大决议如期完成谈判。

目前，上海合作组织、欧洲委员会、阿拉伯国家联盟等国际组织均已制定打击网络犯罪的多边条约。欧盟正加紧整合成员国的相关资源和专业技术，计划成立一个专门应对网络攻击的机构，强化联合打击网络犯罪的能力。该机构预计于2023年建成，成员包括来自欧盟成员国、欧洲刑警组织以及欧盟对外行动署等机构的专家。

（本报罗马7月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 15 版）

(责编：赵欣悦、白宇)