本报记者 陈一鸣

当前，拉美多国正加紧推进新冠疫苗加强针接种工作。受新冠病毒奥密克戎毒株新亚型快速传播影响，拉美地区部分国家新冠肺炎疫情出现反弹。

秘鲁卫生部近日宣布，已将新冠疫苗第四剂的接种范围扩大至40岁及以上人群。卫生部还呼吁民众积极接种流感疫苗，以加强对儿童和老年人的保护。秘鲁总统卡斯蒂略日前介绍，秘鲁政府已投入10多亿美元购买新冠疫苗，并已成功为该国83%的目标人群全程接种疫苗，减少了重病患者人数和死亡人数。

巴西已于5月底开放12岁—17岁青少年新冠疫苗加强针接种。巴西卫生部部长马塞洛·凯罗加近日宣布，政府将批准为50岁以上的民众接种新冠疫苗第四针。巴西奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会研究员马塞罗表示：“在公交车、火车和地铁等公共交通工具上，民众有必要坚持戴口罩等防护措施。此外，还应及时接种疫苗加强针，这是目前预防感染的最主要手段。”

墨西哥从6月27日开始为5岁—11岁儿童接种新冠疫苗。墨西哥卫生部副部长洛佩斯—加特利近日表示，国民疫苗接种情况较好，疫情反弹造成的住院率和病亡率未见明显增加。墨国立自治大学卫生专家毛里西奥·罗德里格斯近日建议民众在公共场合恢复戴口罩等防疫措施。

智利政府近日敦促民众积极参与两剂加强针接种。根据最新规定，自6月1日起，智利未接种第二剂新冠疫苗加强针的民众，无法参加大型活动及进入餐馆等场所。

巴拿马和古巴等国的新冠疫苗接种完成水平较高，对控制疫情发挥了积极作用。最新的疫苗接种报告显示，巴拿马5岁以上人群中新冠疫苗首剂覆盖率为87.8%，第二剂覆盖率为78.5%。巴拿马卫生部日前表示，该国新冠疫苗接种计划将继续得到加强。由于疫苗接种完成度高，新冠致死率降低，巴拿马疫情曲线已出现下行趋势。古巴公共卫生部的最新数据显示，古巴1120万人口中约1000万人完成了新冠疫苗全程接种，730多万人接种了加强针，新增确诊病例数连续数周减少。

专家分析，今年以来，随着疫苗接种率持续上升，拉美国家因新一轮疫情造成的住院人数或低于前几轮高峰时期。

（本报里约热内卢7月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 15 版）

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