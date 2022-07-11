本报记者 李志伟 张朋辉

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美国挑唆俄乌冲突长期化，并拉拢盟友持续强化对俄制裁，给全球能源、金融、粮食、产业链等方面造成巨大冲击。美国动辄以单边制裁肆意打压其他国家引发多方不满和批评，整个国际社会都不得不为美国的霸凌做法埋单。

美国国防部当地时间7月8日宣布，美国将再向乌克兰提供价值4亿美元的额外安全援助。自今年2月俄乌冲突爆发以来，美国向乌克兰承诺的安全援助总价值已达约73亿美元。美国战略与国际研究中心欧洲安全项目主任塞思·琼斯警告，“俄乌冲突持续扩大和外溢的风险很大”。

联合国秘书长古特雷斯呼吁，为了乌克兰、俄罗斯和整个世界的人民，必须结束死亡、毁灭、混乱和破坏的循环。经济合作与发展组织预计，今年世界经济增长水平将因俄乌冲突及对俄制裁下降1个百分点，通胀水平将上升2.5个百分点。

“为了美国的利益，欧洲经济正在被牺牲”

作为乌克兰危机幕后推手，美国继续给局势火上浇油。《纽约时报》报道说，美国和欧洲的高级官员越来越担心俄乌冲突可能会持续数年，并蔓延至欧洲其他地区。当前，俄乌冲突正持续产生严重的外溢效应，冲突造成大量乌克兰难民涌入欧洲邻国。英国广播公司报道说，自冲突以来，已有超过1200万人逃离乌克兰的家园。超过560万人逃到了乌克兰的邻国，另有650万人在乌克兰国内流离失所。

联合国的统计数据显示，目前波兰已接收了300多万乌克兰难民，罗马尼亚、俄罗斯、匈牙利共接收了超过200万乌克兰难民。作为接收乌克兰难民最多的国家，波兰政府表示，该国需要欧盟提供更多资金。摩尔多瓦是人均接收难民数量最多的国家，多次呼吁国际社会提供援助。

奥地利维也纳国际经济研究所评论说，俄乌冲突将导致一场严重的人道主义危机，“不幸的是，危机几乎肯定会持续加剧”。欧洲经济社会的方方面面都面临巨大风险挑战。冲突将可能导致欧洲一体化、安全和能源政治出现根本性变化。中欧和东南欧部分地区，包括欧盟成员国，可能会受到金融危机的影响。

一段时间以来，欧盟各国能源价格大幅上涨，带动各行业物价普涨，一些国家通胀率刷新数十年来的新高，这一切都由欧洲普通民众承受。为防止通胀形势进一步恶化，欧洲央行不得不着手准备10多年来的首次加息，计划7月加息25个基点。市场担忧，随着欧洲央行结束购债，债务负担沉重的欧元区国家融资成本将大幅攀升，带来债务危机和经济衰退的风险。欧盟委员会近期发布的经济展望报告预计，今明两年欧盟经济将分别增长2.7%和2.3%，增速低于2月展望报告中预测的4%和2.8%。

委内瑞拉前外交官巴塞姆·塔杰尔丁表示，美国鼓动的代理人战争摧残了欧洲经济，整个欧洲都在为俄乌冲突埋单。“为了美国的利益，欧洲经济正在被牺牲。”

“俄乌冲突具有多米诺骨牌效应，将对全球产生深远影响”

在冲突和制裁等连锁反应冲击下，世界股市、汇市、原油、天然气、粮食和有色金属期货市场持续反复震荡。美国国家公共电台评论说，俄乌冲突和制裁俄罗斯产生的连锁反应，给全球带来一系列连带伤害。受害更为严重的是那些经济基础本就薄弱的发展中国家，它们的粮食安全、经济发展、社会稳定都会受到威胁。

联合国贸发会议近期发布的报告指出，冲突导致食品、燃料和化肥价格上涨，世界经济前景迅速恶化，非洲和最不发达国家的形势最令人担忧。

总部位于纽约的恩迪科特集团分析，俄乌冲突和对俄制裁严重冲击能源、大宗商品、电信、半导体等多个行业。俄罗斯和乌克兰是半导体行业多个关键材料的主要供应方。多国无法从两国获得相关材料，会给手机、数据中心组件、车辆等产品价格带来新的上涨压力。

美国有线电视新闻网评论说，俄乌冲突持续让全世界付出代价，“一如既往，俄乌冲突具有多米诺骨牌效应，将对全球产生深远影响”。影响正在扩大，从美国小城镇到非洲，地球上没有人能幸免。

瑞士全球事务研究所日前刊文分析，俄乌冲突和对俄制裁，将造成供应链断裂，对中东、非洲等地区产生巨大影响。粮食和小麦的供应短缺会给地中海周边地区带来沉重压力。其中黎巴嫩、利比亚、阿尔及利亚、突尼斯和埃及等国都依赖俄罗斯和乌克兰粮食出口，粮食短缺将使一些地区安全架构受考验，部分地区甚至可能会出现新形式的代理人战争。

当前，45个非洲国家与最不发达国家进口小麦的1/3以上来自于俄罗斯与乌克兰。德国外交政策网站近期刊发的一篇文章说，阿拉伯世界正面临一场可能发生的粮食危机，粮食价格上涨恐将产生连锁负面效应。

巴西外长卡洛斯·弗兰萨批评美国等西方国家对俄乌冲突的处理方式，认为对俄实施的经济制裁将严重损害发展中国家的利益和经济发展。古特雷斯也表示，俄乌冲突引发的另一场危机，正在摧毁全球能源市场，扰乱金融体系，加剧发展中国家的脆弱性。冲突引发的溢出效应正对发展中国家造成“无声的攻击”，其潜在的全球危害是无限的。

“华盛顿在世界各地制造危机，并从中获取利益”

美国大西洋理事会日前刊发的一份研究报告认为，美国拉拢西方盟友对俄罗斯实施了迄今为止最严厉的一揽子制裁，其明确目标是削弱俄经济和金融体系，其中最具影响力的是对俄中央银行的制裁。制裁是否会以实质性方式影响乌克兰局势有待观察。

美国《新闻周刊》网站刊发专栏作家丹尼尔·德佩特里斯的文章批评称，美国政府动辄对外实施经济制裁，这已经不是什么秘密。拜登总统3月下旬回答记者提问时表示，对俄制裁让许多国家付出代价，大量国家出现粮食短缺。

长期以来，美国为维护霸权，凭借其在全球经济金融体系中的主导地位，肆意对其视为敌人或对手的国家施加制裁，还对与这些国家有来往的第三方实施“二级制裁”，严重违反了国际法和国际关系基本准则。美国滥用单边制裁持续激化矛盾，给全球经济运行带来严重干扰，给相关国家民众带来伤害。

根据美国财政部数据，过去20年，美国实施的制裁数量增长了10倍。本届美国政府并没有从根本上改变前任政府的任何制裁计划。截至2021年10月1日，美国已生效的制裁措施累计达9421项。

美国塔夫茨大学教授、布鲁金斯学会高级研究员丹尼尔·德雷兹纳曾在《外交》杂志上撰文指出，制裁并未达到美国的外交政策目标。美国政府问责局2019年的一项研究称，即使是联邦政府也不一定知道制裁何时生效，美国国务院、财政部和商务部的官员表示，他们“没有对制裁的有效性进行评估”。

美国智库彼得森国际经济研究所评估了20世纪约200起经济制裁案例得出的结论指出，美国政策制定者经常使用简单方程式，将“更大的经济制裁压力”等同于“制裁对象更大的投降可能性”，这种想法经常被证明是错误的。制裁往往无法产生想要的政策结果，“美国滥用制裁不是解决世界问题的灵丹妙药”。

伊朗最高领袖哈梅内伊在电视讲话中指出，俄乌冲突的一大根源是美国制造危机的政策。“华盛顿在世界各地制造危机，并从中获取利益。”

（本报华盛顿、布鲁塞尔7月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 15 版）

(责编：赵欣悦、白宇)