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“为全球安全治理提供了重要方案”

本报记者  姜  波
2022年07月11日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　“习近平主席提出的全球安全倡议非常重要，为实现世界持久和平安全开辟了新的路径。”西班牙加利西亚国际关系研究院院长胡里奥·里奥斯日前在接受记者采访时表示，全球安全倡议涵盖了传统和非传统安全领域，统筹了当前人类社会面临的各种安全议题。落实全球安全倡议，对推动构建人类命运共同体具有重要意义。

　　里奥斯表示，全球安全倡议是中国向世界提供的又一个重要国际公共产品。当前，个别西方国家重拾冷战思维、霸权主义和强权政治，全然违背历史发展趋势。全球安全倡议坚持真正的多边主义，反映了新形势下国际社会共同的安全需要，“为全球安全治理提供了重要方案”。

　　里奥斯表示，全球安全倡议所倡导的“六个坚持”构成了一个有机整体，有利于加强国际协作，维护国际社会的共同利益。

　　“坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平与安全，这是对当前国际社会面临挑战所作出的准确判断。”里奥斯表示，我们必须意识到人类生活在一个相互依存的世界里，任何希望靠单打独斗来解决全球性挑战的尝试都注定失败。“全球安全倡议表明，面对挑战，必须拥有全球视野，通过对话合作，寻求共同的解决之道。我们应尊重每个国家的主权和自主选择权，在维护自身利益的同时避免损害其他国家的利益。”

　　里奥斯表示，近年来，中国在全球安全事务中扮演越来越重要的角色。解决全球性挑战离不开中国，中国也有能力为人类发展事业作出重要贡献。“事实上，中国积极推动政治解决国际和地区热点问题，为维护世界和平与安全作出了重要贡献。”里奥斯说。

　　“全球安全倡议助力多边主义进程。人类需要一个能推动实现集体安全、永久和平的制度设计，倡议所体现的包容性和多边主义理念，能够推动不同发展阶段的国家和地区加强理解和协作。”里奥斯表示，欧中安全领域合作前景广阔，能够为全球安全事业作出更大贡献。

　　（本报马德里电）  


　　《 人民日报 》（ 2022年07月11日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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