本报评论员

今天是《中朝友好合作互助条约》签订61周年纪念日。61年前的今天，周恩来总理和金日成首相在北京共同签署了《中朝友好合作互助条约》，这是两党两国关系史上的一件大事。条约的签订为双方不断深化鲜血凝成的友谊、持续推进友好合作关系、坚定维护地区和平稳定奠定了政治法律基础。61年来，双方按照条约精神加强沟通协调，深化互利合作，推动中朝传统友谊与时俱进巩固发展，既有效地促进了各自的社会主义事业，造福两国和两国人民，也为维护和促进地区和平与繁荣做出积极贡献，生动展示了中朝友好的旺盛生命力。

中朝传统友好是两国老一辈领导人亲手缔造和培育的，是两国人民在抵御帝国主义侵略斗争中用鲜血凝成的，是双方共同的宝贵财富。近年来，习近平总书记和金正恩总书记通过访问、互致函电等形式保持密切交往互动，引领和推动中朝关系发展进入新的历史阶段。双方各领域合作积极推进，在涉及彼此重大核心关切问题上相互支持声援，在国际多边舞台保持密切协调配合，有力维护双方共同利益，彰显了中朝友谊的时代价值。

今年是中国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是党的二十大召开之年。全党全国各族人民正紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，不忘初心、牢记使命，锐意进取、砥砺前行，满怀信心以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

朝鲜人民在以金正恩总书记为首的朝鲜劳动党领导下，自力更生、艰苦奋斗，积极贯彻落实朝鲜劳动党八届五中全会扩大会议精神，在推进国家经济发展五年计划斗争中不断取得新的重要成果。作为好同志、好邻居，中方将一如既往地支持朝方发展经济，改善民生，推进社会主义各项建设事业。衷心祝愿兄弟的朝鲜人民在实现国家发展、创造人民幸福的征程上取得新的更大成就。

壮阔东方潮，奋进新时代。当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情延宕起伏，世界发展进入新的动荡变革期。无论国际和地区形势如何变化，中国党和政府致力于维护好、巩固好、发展好中朝关系的坚定立场不会变，中国人民对朝鲜人民的友好情谊不会变，中国对社会主义朝鲜的支持不会变。中方愿同朝方一道，贯彻落实好两党两国最高领导人达成的重要共识，按照新时代要求和两国人民意愿推动中朝传统友好合作关系不断向前发展，更好造福两国人民，为地区乃至世界和平稳定与发展繁荣做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)