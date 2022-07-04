参考消息网7月3日报道 英国《金融时报》网站7月1日发表题为《北约的复兴：决心能经受住经济危机的考验吗？》的文章，全文摘编如下：

本周，在北约峰会和七国集团峰会上，西方各国领导人相互拥抱、握手和致意，表现出面对俄乌冲突西方团结一致的新高度。

但是，在被撕裂的世界中重提冷战言论、重新建立反对莫斯科的价值观联盟，只是掩盖了在应对俄乌冲突带来的经济牺牲时，各国日渐严重的分歧。在冲突造成的财政、社会和地缘政治影响扰乱全球政治局势之际，上述分歧将考验西方的决心。

现在世界已陷入一系列日益严重的危机，从通货膨胀失控到石油和粮食短缺，经济衰退的警告声越来越响。

在德国，七国集团领导人在峰会结束时未能就打击俄罗斯石油收入的新制裁机制达成一致，因为各方在应对通胀飙升的问题上存在分歧。

拜登在西班牙马德里看到北约受到跨大西洋各国的称赞时，在美国国内，前总统特朗普在上次选举后试图非法保住权力的可怕举动让华盛顿大感震惊。听证会上描述的美国政治冲突和社会分裂可能会一直困扰拜登总统的剩余任期。

对马克龙和约翰逊来说，接连举行的峰会使他们暂时摆脱了国内政治难题，得到了喘息的机会。这些难题虽然与乌克兰无关，但很可能因乌克兰危机带来的经济问题而加剧，最终可能让两国政府难以应付。

西方各国表面团结，实则波涛暗涌，一个迹象就是土耳其总统埃尔多安在北约峰会的最后一次记者招待会上重申，他反对瑞典加入北约。

共同价值观无法掩盖七国集团成员之间日益紧张的关系，因为俄乌冲突造成的经济损失已经变得日益明显和紧迫。在幕后，官员们很难维持统一阵线，特别是在有关能源制裁的问题上。

各国总理和总统在结束峰会飞回祖国的时候，报纸头版有关俄乌冲突的报道可能已经被日益惨淡的经济形势所取代了。

在峰会的间隙，各国部长和高级官员私下讨论的主要是东西欧国家之间的分裂加剧，东欧国家担心遭到俄罗斯入侵，而西欧国家更担心食品和能源价格飙升。

位于布鲁塞尔的俄罗斯-欧亚研究中心主任特雷莎·法伦说，团结一致的言论不过是“粉饰太平，成员国之间有很大分歧……每个国家都在朝着不同方向奔跑”。

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