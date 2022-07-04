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外交部：中国航天事业的权益和成就不容任何质疑和抹黑

2022年07月04日21:46 | 来源：新华社
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　　就美国国家航空航天局局长日前涉华消极言论，外交部发言人赵立坚7月4日表示，中国航天事业的发展完全通过独立自主、自力更生实现，其权益和成就不容任何质疑和抹黑。美方应认真检视并修正自身在外空领域的消极言行，为维护外空持久和平与安全做出应有贡献。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国家航空航天局局长纳尔逊日前接受德媒采访称，中国的太空计划是一个军事太空计划，很可能占领月球。中国偷窃了别国的创意和技术，其空间站的任务是学习如何摧毁别人的卫星。中方对此有何评论？

　　赵立坚说，美国国家航空航天局局长已经不是第一次罔顾事实、信口开河“喷”中国了。美方一些官员不断构陷污蔑中国正常合理的外空事业。中方坚决反对此种不负责任的言论。

　　赵立坚表示，作为美国航空航天部门的主管，美国国家航空航天局局长应当十分清楚美国太空计划的“黑历史”。近年来，美国更是公然将外空界定为“作战疆域”，加快组建外空军和外空司令部，研发部署进攻性外空武器，长期消极抵制谈判外空军控法律文书，不断强化与盟友的外空军事合作；另一方面，美国又在航天合作上设置障碍，恣意制裁别国航天机构，出台法案限制与中国开展航天合作与交流。“国际社会早已看透美方这种霸道行径、双标做法和虚伪言辞。”

　　他指出，中方一向倡导和平利用外空，反对外空武器化和军备竞赛，积极在外空领域推动构建人类命运共同体。中国探索外空，是为了满足国家经济、社会、科技和安全等正当需求。中国航天事业的发展完全通过独立自主、自力更生实现，其权益和成就不容任何质疑和抹黑。

　　赵立坚表示，中方敦促美方切实承担起大国应尽的责任，认真检视并修正自身在外空领域的消极言行，为维护外空持久和平与安全做出应有贡献。（记者温馨）

(责编：贾文婷、杨牧)

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