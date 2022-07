中国日报网7月4日电 美国医疗和生命科学新闻网站(news-medical)6月28日刊文称,最近发布的一项针对美国州立监狱在押人员新冠肺炎患病率和死亡率的研究结果显示,监狱方面在处理疫情上存在不可忽视的种族歧视问题进而导致后果严重,黑人和拉丁裔在押人员的新冠肺炎相关死亡率分别比白人高93%和81%。

文章写到,“在美国,黑人、拉丁裔和其他原住民人口历来遭到边缘化”。与白人相比,这些种族和民族群体的新冠肺炎相关住院风险高2至3倍,死亡风险高近2倍。相对于普通人群来说,监禁会使新冠肺炎死亡率增加3倍,患病率增加5.5倍。因此,监禁成为美国少数裔群体出现较高新冠患病率和死亡率的关键风险因素也不足为奇。

据悉,来自美国哈佛医学院(Harvard Medical School)、布列根和妇女医院(Brigham and Women’s Hospital)以及哈佛大学陈曾熙公共卫生学院(Harvard T. H. Chan School of Public Health)的研究人员从美国惩教局(U.S. Departments of Corrections)获取了相关数据,收集了2020年3月1日至2020年10月1日之间少数裔在押人员的新冠病例数、死亡病例数和总人数。

研究发现,在押人员当中,黑人和拉丁裔的新冠肺炎相关死亡率分别比白人高出93%和81%。总体来说,黑人在押人员较高的新冠死亡率和较低的死亡年龄都体现出明显的种族不平等。数据显示,黑人成年在押人员的新冠死亡年龄均值为60岁,而白人为63岁。

