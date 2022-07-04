7月4日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者就美国国家航空航天局（NASA）局长尼尔森近日发表不当言论污蔑中国正常合理的外空事业相关问题提问。

赵立坚首先指出：“美国国家航空航天局局长已经不是第一次罔顾事实、信口开河了。美方一些官员不断构陷污蔑中国正常合理的外空事业，中方坚决反对这种不负责任的言论。”

赵立坚表示，作为美国航空航天部门的主管，他应该十分清楚美国太空计划的“黑历史”。美国在制造太空垃圾、挑动外空军备竞赛、破坏全球战略稳定等方面发挥消极作用，对和平利用外空造成巨大威胁。近年来，美国更是公然将外空界定为“作战疆域”，加快组建外空军和外空司令部，研发部署进攻性外空武器。美方还长期消极抵制谈判外空军控法律文书，不断强化与盟友的外空军事合作。另一方面，美国又在航天合作上设置障碍，恣意制裁别国航天机构，出台法案限制与中国开展航天合作与交流。国际社会早已看透美方这种霸道行径、“双标”做法和虚伪言辞。

赵立坚强调，中方一向倡导和平利用外空，反对外空武器化和军备竞赛，积极在外空领域推动构建人类命运共同体。中国探索外空是为了满足国家经济、社会、科技和安全等正当需求，中国航天事业的发展完全通过独立自主、自力更生实现，其权益和成就不容任何质疑和抹黑。

赵立坚最后指出，我们敦促美方这位官员切实承担起大国应尽的责任，认真检视并修正美国自身在外空领域的消极言行，为维护外空持续和平与安全作出美方应有的贡献。

（总台央视记者 申杨 杨毅）

（来源：央视新闻客户端）

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