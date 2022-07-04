中新网7月4日电 综合美媒报道，近来，美国多地频频发生枪击案。其中，自7月1日晚以来，芝加哥经历了一个“血腥的”独立日假期周末，累计已有37人中枪、7人死亡。

据美国福克斯新闻网报道，7月1日晚，一名24岁女子被卷入两名男子的枪战，送医后不幸因伤身亡，其中一名枪手也在枪击事件中受伤。当晚，西加菲尔德公园(West Garfield Park)，一名男子突然朝一行人开枪，造成4人受伤。

7月2日，一名30岁男子在芝加哥南区头部中枪身亡，警方说还没有嫌疑人被拘留。当天晚些时候，一名90岁男子腹部中枪被送往医院治疗，情况危急。

芝加哥警察局长大卫·布朗(David Brown)在一场新闻发布会上表示，独立日假期对于警察来说是一个艰难的周末。他呼吁家长们帮助确保年轻人的安全，“不要让政府来做你孩子的父母。我们需要你们，父母们。”

追踪美国枪支暴力的调查网站Every Town Research的统计数据显示，美国每天有110多人被枪杀，200多人中枪受伤。美国广播公司(ABC)称，这意味着，今年截至目前，累计已有约2万人死亡，3.6万人受伤。

该网站还称，枪支武器是美国儿童和青少年死亡的主要原因。每年有2100多名儿童和青少年死于枪杀案。

“拥有枪支的家庭平均有7支以上的枪支。在这个国家，我们拥有的枪支比人口还多，这有点疯狂。”太平洋研究与评估研究所健康经济学家泰德·米勒(Ted Miller)在接受美媒采访时表示。

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