总台央视记者：不久前，在全球发展高层对话会上，许多与会国家领导人表示，中方提出的全球发展倡议契合相关国家发展需求，将继续支持全球发展倡议。中方能否介绍全球发展倡议推进情况及下一步工作？

赵立坚：去年9月习近平主席提出全球发展倡议后，国际社会予以积极热烈响应，100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织支持倡议，近60个国家加入中方在联合国平台成立的“全球发展倡议之友小组”。正如你刚才所说，在不久前召开的全球发展高层对话会上，不少国家领导人对倡议予以高度评价。他们认为倡议高度契合各国特别是发展中国家紧迫的发展需求，为加快实现2030年可持续发展目标提供可行路径。习近平主席在会上提出一系列推动全球发展的务实合作举措，会后中方发布32项成果清单，这是中国落实全球发展倡议的率先行动。与会领导人对此高度赞赏，并表达了积极的合作意愿。

下一步，中方愿同国际社会一道，积极落实对话会成果，推动国际社会聚焦发展问题，加大对全球发展合作的资源投入，同各方携手在全球发展倡议提出的减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等重点领域加强务实合作，做好全球发展项目库建设，增强发展知识分享。全球发展倡议秉持开放包容的伙伴精神，我们欢迎各国和国际组织，特别是联合国机构，也包括发达国家，参与倡议合作，为加快落实2030年可持续发展议程汇聚最强大合力。

澳亚卫视记者：据报道，1日，帕劳代表在联合国海洋大会闭幕式上称，帕方代表团中持“台湾护照”的代表被拒绝参会，这是对帕主权的侵犯。联合国不应将2300万台湾人民排除在外。美国代表称，相关委员会无权将台代表逐出帕代表团。中方对此有何评论？

赵立坚：这已经是我第三次回应这个问题了。台湾当局屡次三番“碰瓷”。难道“蹭会”是非常光彩的事吗？

世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识。根据一个中国原则，台湾无权单独参与联合国及其专门机构和仅限主权国家参加的政府间国际组织活动。上述原则和共识不会因为个别国家为台湾当局说项或撑腰打气而改变。台湾当局“蹭会”失败是必然的。这种自降人格、自取其辱的做法也已遭到国际社会耻笑。

深圳卫视记者：据报道，美国国家航空航天局局长尼尔森日前接受德媒采访称，中国的太空计划是一个军事太空计划，很可能占领月球。中国偷窃了别国的创意和技术，其空间站的任务是学习如何摧毁别人的卫星。中方对此有何评论？

赵立坚：美国国家航空航天局局长已经不是第一次罔顾事实、信口开河“喷”中国了。美方一些官员不断构陷污蔑中国正常合理的外空事业。中方坚决反对此种不负责任的言论。

作为美国航空航天部门的主管，他应当十分清楚美国太空计划的“黑历史”。美方在制造太空垃圾、挑动外空军备竞赛、破坏全球战略稳定等方面发挥了消极作用，对和平利用外空造成巨大威胁。

近年来，美国更是公然将外空界定为“作战疆域”，加快组建外空军和外空司令部，研发部署进攻性外空武器。美方还长期消极抵制谈判外空军控法律文书，不断强化与盟友的外空军事合作。另一方面，美国又在航天合作上设置障碍，恣意制裁别国航天机构，出台法案限制与中国开展航天合作与交流。国际社会早已看透美方这种霸道行径、双标做法和虚伪言辞。

中方一向倡导和平利用外空，反对外空武器化和军备竞赛，积极在外空领域推动构建人类命运共同体。中国探索外空，是为满足国家经济、社会、科技和安全等正当需求。中国航天事业的发展完全通过独立自主、自力更生实现，其权益和成就不容任何质疑和抹黑。

我们敦促美方切实承担起大国应尽的责任，认真检视并修正自身在外空领域的消极言行，为维护外空持久和平与安全做出应有贡献。

法新社记者：日方已就一艘中国军舰在争议岛屿“尖阁诸岛”附近水域航行提出交涉，中方对此有何回应？

赵立坚：钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。中方舰艇在附近海域活动正当合法，日方无权说三道四。

共同社记者：今天早上，俄罗斯海军军舰也进入了有关（“尖阁诸岛”）毗连水域，这次是中俄两国的联合行动吗？

赵立坚：我刚才已经阐明了中方有关立场。这恐怕是你个人的解读。关于俄罗斯方面的行动，如果你感兴趣，请你或你的同事向俄方提问。

路透社记者：今天上午，美国驻华大使伯恩斯在一个论坛上称，希望中国外交部发言人不要再重复俄罗斯的宣传，指责北约发起了俄乌冲突，也不要再散布关于美国生物实验室的谎言了。外交部对此有何评论？

赵立坚：一贯散布虚假信息和谎言的是美方，不是中方。中方始终从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，独立自主作出客观公正判断。

关于美国海外生物实验室问题，包括在乌克兰设立生物实验室，有大量事实和依据，国际社会对此十分关切，美国有责任给世人一个交代。美国为何不开放德特里克堡及其海外生物实验室供国际独立核查？为何独家阻挡建立《禁止生物武器公约》核查机制？

湖北广播电视台记者：日前，中老铁路万象南站换装场建成投用，标志着中老泰铁路实现互联互通。发言人对此有何评论？

赵立坚：正如你所说，中老铁路万象南站换装场的建成投用，标志着中老泰陆海联运国际物流通道更加便捷通畅。中老铁路往北，可联通中国多个枢纽城市并与中欧班列衔接，向南可达泰国、马来西亚和新加坡。老挝已经从“陆锁国”成为“陆联国”，正面临前所未有的发展机遇。

去年底开通至今年6月30日，中老铁路发送旅客400万人次，货物近500万吨，其中跨境货物80多万吨。中国20多个省市先后开行了中老铁路跨境货运列车，水果、光伏、电子等运输货物达100多种，覆盖老挝、泰国等10多个地区国家。中老铁路日益成为地区互联互通的加速器和经济合作的新引擎，受到地区国家的普遍欢迎。中老铁路已经成为中国同东盟国家高质量共建“一带一路”的生动写照、携手落实全球发展倡议的有力见证。

“一带一路”倡议提出近9年来，中国同包括老挝在内的149个国家和32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，形成3000多个合作项目，投资规模近1万亿美元。受新冠疫情等因素冲击，世界经济复苏艰难，发展中国家面临的投资匮乏、资金短缺等挑战更为突出。我们欢迎更多的地区国家参与“一带一路”合作，共享互联互通带来的机遇和红利。

今天，澜湄合作第七次外长会刚刚在缅甸成功举行，中方愿同老挝等澜湄合作机制成员国一道落实会议成果，牢记互利共赢、共谋发展的初心，携手打造高质量共建“一带一路”示范区，为地区国家人民带来更多福祉，为地区繁荣稳定提供更强助力。

新华社记者：不久前，中国成功主办金砖国家领导人第十四次会晤，在国内外引起热烈反响。请问中方对接下来的金砖主席国工作有何考虑？

赵立坚：不久前，金砖国家领导人第十四次会晤成功举行，五国领导人相聚云端，就加强金砖合作、维护世界和平、促进共同发展进行深入交流，达成广泛共识。会晤形成了一系列开创性、引领性、机制性成果，开启了金砖合作新征程。

领导人会晤圆满落幕，但金砖“中国年”才刚刚过半，主席国工作将继续有条不紊向前推进。下半年，我们还计划举办约80场会议和活动，仅7月份就将举办通信、反腐败、劳工就业等重要部长级会议，以及知识产权、智库、媒体等各领域、各层级活动。中方期待同其他金砖各方携手努力，落实好领导人会晤成果和共识，进一步巩固金砖战略伙伴关系，深化各领域务实合作，不断加强机制建设，为实现金砖高质量发展注入强劲动力。

《人民日报》记者：我们注意到，塞尔维亚内务部部长武林日前接受采访时称，北约希望塞尔维亚同俄罗斯发生冲突，但塞方不会这么做，也不会成为“北约的步兵”。如果北约真的坚持领土完整和主权是国际政治中最重要的原则，那么就应该就曾经轰炸南联盟道歉。发言人对此有何评论？

赵立坚：塞尔维亚这位部长说得好！他的这番话反映了国际社会许多国家的共同心声。

北约应该道歉的，又何止塞尔维亚。过去几十年，以美国为首的北约打着“人道主义干涉”等旗号发动科索沃战争，介入伊拉克、利比亚、叙利亚，占领阿富汗长达二十年。据不完全统计，仅2001年后北约发动和参与的战争就导致90万人丧生，其中包括40万平民，还导致数以千万计的难民流离失所。北约声称尊重别国主权和领土完整，并自称为防御性组织，但其所作所为则完全背道而驰。

值得警惕的是，现在北约又企图将在欧洲等地制造的危机和阵营对抗复制到亚太地区，对此地区国家乃至国际社会必须保持高度警惕并坚决说不。

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会后有记者问及：日前，乌兹别克斯坦境内卡拉卡尔帕克斯坦共和国首府努库斯爆发游行示威，中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到乌兹别克斯坦日前发生的事情。作为乌兹别克斯坦的友好近邻和全面战略伙伴，中方支持乌政府维护国家稳定，相信在米尔济约耶夫总统的领导下，乌兹别克斯坦能够保持安定团结。

据报道，6月30日，厄瓜多尔政府已同厄土著民族联合会（Conaie）签署和平协议，全国抗议示威活动基本结束。中方对此有何评论？

赵立坚：中国和厄瓜多尔是全面战略伙伴。中方乐见厄有关各方在宪法和法律框架内，通过对话协商和平解决分歧，保持社会秩序稳定。

(责编：贾文婷、刘慧)