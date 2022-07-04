新华社北京7月4日电 题：“脱钩”是徒劳的，互利共赢才是正道

新华社记者韩洁

近日，美国《外交政策》杂志称，美中两国在贸易领域尚未发生也不太可能发生“脱钩”。报道援引多位美国工商界人士观点表示，当前美中经济关系仍在加深，单方面与中国“脱钩”或使美国失去产业优势。

当前，摆在美国民众面前的高通胀问题，无疑将是11月美国中期选举的重要议题。美国前驻新加坡大使戴维·阿德尔曼日前接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时说，取消特朗普时期对中国输美商品加征的关税将有助于缓解美国通胀压力。

面对中美经贸摩擦，越来越多美国各界人士认为，这场贸易战和“脱钩”在经济上是徒劳的。

新冠肺炎疫情的暴发虽然重创全球经济，但中美贸易额却逆势上扬。中国海关总署数据显示，2020年中美双边货物贸易总值4.06万亿元人民币，同比增长8.8%；2021年中美贸易额达到4.88万亿元人民币，同比增长20.2%；今年前5个月，中美贸易额为2万亿元人民币，仍保持两位数增长。

此外，中国美国商会今年5月发布的2022年度《美国企业在中国白皮书》显示，中国仍然是美国企业的首选市场，83%的企业表示没有将制造或采购转移出中国的打算。会员企业认为，中美经济“脱钩”不符合双方的经济利益。

来自中美两方面的数据和事实进一步印证，中美经贸关系的实质是互利共赢，而非零和博弈。中国是美国第一大贸易伙伴，良好的中美经贸关系对两国乃至世界发展都具有重要意义。

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