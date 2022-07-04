新华社华盛顿7月3日电（国际观察）党争不断 社会不睦 经济不振——多重阴影笼罩美国“独立日”

新华社记者孙丁 熊茂伶

7月4日是美国独立日。盖洛普咨询公司新近公布的民调显示，只有不到四成美国民众为自己是美国人感到非常骄傲，创下同一民调20年来最低纪录。美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合创办的公共事务研究中心的另一项民调显示，85%的美国成年人认为国家正走在错误道路上。

美国专家和媒体认为，党争不断、社会不睦、经济不振等一系列乱象严重损害了美国政府的公信力及民众认同。随着中期选举日益临近，美国政治、社会、舆论氛围更加紧张，在困境中越陷越深。

党争不断

长期以来，党争是美国政治不变的主题，而民主、共和两党近期政治交锋的焦点之一，是2021年年初国会山骚乱事件的调查。

上个月，美国国会众议院国会山骚乱调查委员会举行6场公开听证会并全程直播，展示调查启动以来的主要发现，并听取重点证人陈述。其中，白宫前工作人员卡茜迪·哈钦森出席的听证会最受关注。哈钦森在听证会上讲述了骚乱发生前时任美国总统特朗普的一些不当言论和举动。

民主、共和两党反应对比鲜明。在民主党人看来，哈钦森的证词进一步显示特朗普对国会山骚乱事件负有直接责任。共和党人则表示，哈钦森提供的信息大多是道听途说，缺乏可信度。两派媒体也就哈钦森及其证词激烈论战，立场和观点大相径庭。

一些分析人士认为，对严重损害美国国际形象的国会山骚乱进行彻底调查原本有利于美国的国家利益，但充满浓厚党争色彩的调查注定难以客观公正。美国智库大西洋理事会高级顾问哈伦·阿尔曼指出，国会山骚乱调查公开听证会揭示了美国政治分裂。美国民调专家惠特·艾尔斯表示，许多人透过自己的“政治滤镜”看待这些听证会，对这场骚乱的认知或将更加两极分化。

社会不睦

独立日前夕，依然有不少人聚集在联邦最高法院外，抗议该法院近期推翻在联邦层面确立女性堕胎权的判例“罗诉韦德案”。近期，美国多地都因此出现示威人群与警察对峙的情形。

美联邦最高法院1973年曾就“罗诉韦德案”做出裁决，确认美国宪法保护女性堕胎的自由，但反堕胎人士和团体一直寻求推翻这一判例。过去近半个世纪，对立方在各层级展开法律战和舆论战，导致社会撕裂加剧。

6月24日，联邦最高法院在审议针对密西西比州一项堕胎限制法的上诉案后做出推翻“罗诉韦德案”裁决。据报道，美国20多个州预计将禁止或严格限制堕胎行为，其中13个州的堕胎禁令在“罗诉韦德案”被推翻后立即生效。

总体而言，美国民主党人及自由派人士支持堕胎权，共和党人和保守派人士特别是一些宗教信徒反对堕胎权。双方观点和立场完全对立、无法调和，矛盾在政治极化环境下也愈发尖锐。“罗诉韦德案”被推翻后，以意识形态和政治立场划界，多州开始限制或维护堕胎权。

今年是美国中期选举年。美国政治评论员查尔斯·赛克斯认为，“罗诉韦德案”裁决将加剧撕裂美国的“文化战争”，把堕胎权话题推向每一场竞选的中心位置，使美国政治更加极化。美国《政治杂志》的报道也认为，联邦最高法院裁决将把社会撕裂成红、蓝“两个美国”。

经济不振

经济问题也在影响美国庆祝独立日。多地烟火表演被迫取消或改期。此外，因为油价高、机票贵，不少人选择就近过节或原地过节。当下，美国面临40年来最严重的通货膨胀。在美联储加速加息应对高通胀背景下，经济学家对美国经济衰退的担忧持续升温。

美国劳工部数据显示，美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅已连续八个月高于6%，近三个月同比涨幅都在8%以上。从3月加息25个基点、5月加息50个基点，再到6月加息75个基点，美联储控制通胀的紧迫性可见一斑。

据美国亚特兰大联邦储备银行最新预测，今年第二季度美国国内生产总值（GDP）环比按年率计算将萎缩2.1%。由于第一季度GDP已萎缩1.6%，这意味着美国经济可能已经陷入衰退。

白宫和美联储误判通胀形势、应对迟缓，遭到多方批评。《华尔街日报》评论文章写道，当前的通胀是“可以预见的”，是由过度财政刺激政策和宽松货币政策所导致的。

美国《政治报》—晨间咨询公司联合民意调查显示，约四成美国人认为美国政府政策应该对高通胀“负很大责任”。独立日前夕，美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合创办的公共事务研究中心发布的民调结果显示，近八成美国人认为美国眼下经济“低迷”。

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