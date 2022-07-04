新华社莫斯科7月4日电（国际观察）利西昌斯克易手意味着什么

新华社记者耿鹏宇

据俄罗斯国防部3日消息，俄国防部长绍伊古当日表示，俄军已完全控制卢甘斯克地区。当晚，乌克兰武装部队总参谋部在社交媒体发文称，乌军被迫撤出卢甘斯克的利西昌斯克市。

分析人士指出，完全控制卢甘斯克后，俄军可集中力量向顿涅茨克地区推进，以完成俄特别军事行动第二阶段目标。另一方面，美国及其盟友正继续加大对乌政治军事支持力度，没有劝和促谈意愿，因此，俄乌和谈短期内恐无法恢复。

重要意义

5月下旬结束在乌南部战略重镇马里乌波尔的军事行动后，腾出大量兵力的俄军与顿巴斯地区民间武装完成整编合并，集中力量推进在卢甘斯克地区的行动。

上月25日，俄国防部宣布控制卢甘斯克重要城市北顿涅茨克。绍伊古7月3日向俄总统普京汇报说，得益于成功的战斗行动，俄军和卢甘斯克武装力量已完全控制了利西昌斯克市及其周边居民点。至此，俄军已“解放”卢甘斯克地区。

俄《国防》杂志主编伊戈尔·科罗琴科表示，完成对利西昌斯克的控制具有重要战术意义，有利于俄军集中力量推进在顿涅茨克方向的行动，实现俄特别军事行动第二阶段目标。

与此同时，由于北顿涅茨克市和利西昌斯克市是乌军的重要集中地和防御中心，取得控制权将助力俄方提升军队士气、争取到更多国内民众支持。

俄罗斯独联体国家研究所副所长弗拉基米尔·扎里欣说，俄军完全控制卢甘斯克使得乌克兰政府无法隐瞒前线的真实情况，这或将导致乌军整体士气低落，甚至可能还会影响西方对乌的武器供应力度。

和谈难期

对于俄军下一步军事行动方向，俄军事观察员米哈伊尔·霍达列诺克认为，俄军或将集中力量进攻顿涅茨克地区的克拉马托尔斯克市和斯拉维扬斯克市。

这两座城市位于顿涅茨克北部，是重要工业中心，拥有发达的机械制造工业，也是高加索至波罗的海物流走廊上的重要交通枢纽，高速公路和铁路在这里交汇。乌克兰危机升级后，这里成为乌军重点防御地区。乌军建立了一个面积超170平方公里的密集防御阵地，储存了大量武器、弹药、燃料、润滑油和食品等。

现阶段，俄乌恢复和谈的前景黯淡。美国及其西方盟友近期仍持续对乌进行军事和经济援助，为乌克兰局势火上浇油。7月1日，美国国防部宣布，美国将向乌克兰提供价值8.2亿美元的额外安全援助。其中包括8套“高机动性多管火箭弹系统”适配的火箭弹、两套“国家先进地空导弹系统”、15万枚155毫米口径榴弹炮炮弹以及四套反炮兵雷达。

乌总统泽连斯基3日晚在社交媒体发表讲话，证实乌方已从利西昌斯克撤军。但他强调，未来凭借战略战术和现代武器供应增加，乌军将重返利西昌斯克。

(责编：于洋、燕勐)