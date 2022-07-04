新华社日内瓦7月3日电 专访：中国经济展现强劲韧性——访国际清算银行总经理卡斯滕斯

新华社记者陈斌杰 陈俊侠

国际清算银行总经理阿古斯丁·卡斯滕斯近日在瑞士巴塞尔接受新华社专访时表示，新冠疫情仍未结束，世界经济正面临一系列冲击，在这样的全球形势下，中国作为一个“非常有韧性”的经济体，将继续为世界经济增长贡献动能。

卡斯滕斯表示，“前所未有的多种因素组合”导致高通胀已成为全球现象，而中国展现出强劲的经济韧性，这为中国央行提供了建设性调整货币政策的空间。

国际清算银行总部位于瑞士巴塞尔，被称为“央行的央行”，主要职能是促进国际货币和金融合作。该银行近日发布的年度经济报告显示，世界经济正面临进入新的高通胀期的风险。国际清算银行呼吁各国央行将通胀控制在较低且稳定的水平，最大限度减少对经济活动的影响，维护金融稳定。

卡斯滕斯说，当前世界经济面临冲击。他表示，多年来中国一直是全球增长的主要引擎，世界经济稳定需要中国。

国际清算银行报告指出，随着通胀上升，全球增长正失去动力。卡斯滕斯表示，为应对这一挑战，短期内应当着重关注降低通胀和增强金融体系承压能力。中长期来看，经济增长应摆脱对财政和货币政策刺激的依赖，更多聚焦结构性改革、国际贸易和其他有助于实现更可持续增长的领域。

卡斯滕斯说，要防止全球贸易体系和全球金融体系碎片化，鼓励各国实施结构性改革，改善基础设施和卫生系统，这将有助经济复苏。

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