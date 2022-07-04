新华网北京7月4日电（记者薛笔犁）由清华大学主办、中国人民外交学会协办的第十届世界和平论坛3日在北京拉开帷幕。本届论坛的主题为“维护国际战略稳定：共同、综合、合作”。

清华大学校长王希勤在开幕式上致欢迎辞。王希勤表示，世界和平论坛创办至今已经十周年。站在新的起点，世界和平论坛将继续秉持以发展、平等、互信、合作、创新、求安全的理念，坚持包容并蓄、开放融合、保持务实、平衡和合作特色，为推动国际安全交流发挥积极作用。

中国人民外交学会会长王超表示，世界和平论坛历来聚焦和平与安全主题。当前，百年未有之大变局正在加速演进，新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界进入新的动荡变革期。今年以来，全球安全形势尤为复杂、严峻。在这种背景下，本次大会以“重塑世界和平”为主题，具有特别重要的意义。

多位国际前政要出席本次论坛，来自海内外的300余位驻华外交使节、智库学者通过线上线下融合方式参与讨论。

日本前首相鸠山由纪夫指出，在日中邦交正常化五十周年之际，日中两国共同努力，共同构建东亚共同体。联合国前秘书长潘基文在演讲中强调，为了全面振兴和重建多边主义，面对全球挑战，联合国的持续作用必不可少。澳大利亚前总理陆克文在演讲中聚焦中美关系，法国前总理德维尔潘就全球和欧洲的安全形势做了全面介绍。

本届论坛以线上线下融合方式开展，设4场大会、16场小组讨论。大会讨论的主题分别为重塑世界和平、欧洲安全秩序、联合国与国际秩序、区域组织与地区秩序。

世界和平论坛创办于2012年，是由清华大学主办、中国人民外交学会协办的中国第一个高级别非官方国际安全论坛。论坛宗旨是促进国际安全对话，增进彼此了解互信，推动思想观念创新，维护世界和平稳定。自创办以来，论坛坚持开放、包容、务实、创新的核心原则，影响力日益扩大，成为全球战略安全人士积极参与的年度盛会。

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