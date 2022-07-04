人民网开罗7月3日电 （记者沈小晓）由中国企业承建的埃及斋月十日城轻轨铁路3日通车试运行，这是埃及第一条电气化铁路。埃及总统塞西、总理马德布利等埃方官员，以及中国驻埃及大使廖力强出席当天的通车试运行活动，并从起点站阿德利·曼苏尔站乘坐轻轨前往巴德尔站。

埃及斋月十日城轻轨铁路位于埃及首都开罗东部，是连接开罗市区与新行政首都、斋月十日城和东部沿线卫星城的重要纽带，也是中埃“一带一路”合作旗舰项目之一。该项目建成通车将为往返于开罗老城区及新首都的500万居民提供高效便捷的通勤服务，对发展埃及东部地区经济和推动埃及工业化进程产生重要作用。

埃及交通部长瓦齐尔在活动现场介绍说，目前通车试运行的项目一期工程将由22辆列车运行，预计每天运送乘客36万人。

中国驻埃及大使廖力强表示，斋月十日城电气化轻轨项目是两国“一带一路”合作标志性项目之一，也是两国全面战略伙伴关系发展取得的重要成果，对在新时期巩固和发展两国友好合作关系意义重大。项目采用中国技术和装备，由两国企业共同实施，是中国轨道交通全产业链走进埃及的第一个重大项目，具有技术标准高、设备比重高、附加值高的特点。

廖力强强调，自项目开工以来，面对新冠疫情带来的种种困难和挑战，项目实施企业积极配合埃及政府保民生、稳就业、促生产，与埃及伙伴并肩战斗、互帮互助，疫情防控和生产建设“两手抓、两手硬”，重视培养埃及青年技术人员，在疫情特殊时期展示了“中国速度”，传授了“中国经验”。

据项目总承包方中国中铁-中航国际联合体介绍，该项目一二期线路总长约70公里，共设12座车站、1个车辆段和2座牵引变电所。列车采用6辆固定编组，最高运行时速为120公里。列车在起点站阿德利·曼苏尔站与开罗地铁三号线接驳，沿途经过阿布尔市、舒鲁克城、巴德尔城等，最终抵达新行政首都艺术文化站。

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