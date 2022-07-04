参考消息网7月3日报道 美国世界政治评论网站6月30日刊登一篇文章，题为《美国人逐渐对美国民主失去信心》，作者为弗丽达·吉蒂斯。作者指出，美式民主这只“三条腿的凳子”有朝一日可能被打翻。全文摘编如下：

美国民主制度的生命力所面临的威胁有增无减。最高法院近日推翻了50年来保障堕胎权的“罗诉韦德案”裁决，这个曾经受人尊敬的机构因此处在聚光灯下：最高法院在美国公众眼中逐渐失去信誉，并且给一个陷入危机的体系增添了不稳定因素。

就在最高法院作出这一裁决之际，国会特别委员会正在为调查2021年1月6日国会山骚乱事件举行戏剧性的公开听证会。听证会提供了大量证据，表明前总统特朗普直接参与试图推翻大选结果的行动。

这些新情况出现的时机，揭示了美国历史上这一刻的危险之处：它们都不是孤立事件。美国体制的三大部门现在都处于摇摇欲坠的不稳定状态。可以想见，美国民主政体这只“三条腿的凳子”有朝一日可能被打翻。

“第一条腿”，行政部门，仍在受特朗普2020年大选谎言的影响。大多数共和党人仍然相信有关拜登没有赢得大选的错误说法，这削弱了此任总统的合法性。

“第二条腿”，立法部门，国会因多种原因受污染，但没有哪件事像147名议员投票否决美国公民所选出的总统这件事这么令人担忧。暴徒们2021年1月6日占领国会大厦数小时后，这些共和党议员就试图通过投票反对确认2020年大选结果来推翻选举结果。

在这样的政治混乱中，你或许期待名义上独立于政治的“第三条腿”——司法部门，能够发挥稳定局势、安定人心的影响力。但实际情况恰恰相反。

最高法院宣布的关于堕胎权的新裁决相当于在熊熊烈火中投入炸药。大多数美国人反对这项裁决。同样，大多数人支持加强措施防范枪支暴力。但是，上周，最高法院仍然以绝对多数推翻了纽约州一项实施108年之久的法律，这项法律要求有执照才可隐蔽持枪。

但是，问题不仅在于多数人不认同这些裁决，而且在于他们不信任最高法院及其动机。

超过60%的美国人说，他们对最高法院没有信心。类似比例的美国人说，他们认为最高法院的裁决是基于政治。只有36%的人认为这是基于法律。显然，美国公众对最高法院作为一种机制的怀疑日益加深，对少数几位不通过选举产生的法官拥有的巨大权力日益反感。

尤其对民主党人来说，没有比肯塔基州共和党参议员米奇·麦康奈尔2016年从民主党人手中窃取一个大法官席位更刺痛的记忆了。当年2月，前法官斯卡利亚去世，时任总统奥巴马的执政时间还剩将近一年。

时任参议院多数党领袖的麦康奈尔宣布，他会阻挠参议院确认奥巴马选定的补位人选，因为“美国人民有发言权……应该在我们有了新总统之后再填补这个空缺”。而下一任总统是特朗普，他迅速挑选了保守派大法官戈萨奇。4年后，麦康奈尔的观点被曝是诡计。

之后特朗普提名的另一名保守派法官布雷特·卡瓦诺似乎注定通不过，因为他身负多项性侵指控。但这并没能阻止他就职。联邦调查局仅获得一周时间来调查指控，外加白宫列出的仅有4人的调查者名单。

每一次这样的操作都背离了美国延续了上百年的民主传统。这造就了一个牢牢掌握在保守派法官手中的最高法院，这些法官在重要的问题上与公众意见相左。如今，1月6日调查委员会的发现可能进一步削弱法院的合法性。

上述相互关联的危机正在削弱美国政体三大权力机构的合法性，而这个国家近250年历史的民主能否经受住这些考验，还有待观察。

(责编：赵光霞、胡永秋)