今年是中日邦交正常化50周年。7月3日，由清华大学主办、中国人民外交学会协办的第十届世界和平论坛在北京拉开帷幕。在大会讨论“重塑世界和平”环节中，日本前首相鸠山由纪夫反驳了日本首相岸田文雄“明天的东亚可能就是第二个乌克兰”的说法。他说，中日应该不忘50年前的初心，再次确认一个中国原则。此外，他反对日本直接向海洋排放核废水。

鸠山由纪夫发表了对当前中日关系局势的看法。他说，俄乌冲突以来，不少政客和媒体纷纷渲染。日本首相岸田文雄日前提到“明天的东亚可能就是第二个乌克兰”。对此，鸠山由纪夫认为，这与现实相去甚远，决不会出现俄乌在亚洲的翻版。他认为，其中目的之一是日本想提高自己的防卫能力，想得到美国大量的武器援助。 他还表示，在日本和美国，不少人将中国视为当前国际秩序的挑战者，这种想法“荒谬至极”。“假使中国破坏当前的国际秩序，失去的将远远大于得到的。中国是维护和发展当前国际秩序不可或缺的非常重要的一员。中国已经是世界上不折不扣的大国，在维护和发展现有的国际体系中，应当承担更大的责任。”

▲鸠山由纪夫线上出席大会

“在50年前，中日两国有识之士们实现了邦交正常化，我们铭记的是，当时中日在意识形态和价值观上的差异要比今天大得多。如何让不同价值观的国家和人民实现良性互动，才是真正的外交。50年前，两国的先贤们深深理解了这一点，所以在1972年的联合声明中，有这样的表述：尽管中日两国社会制度存在差异，但两国应该能够建立和平友好关系。”

鸠山由纪夫表示，在中日邦交正常化50周年之际，更应该在中日关系上不忘初心。中美、中日都应该再次确认一个中国的大前提，必须避免日本和美国一起进行挑衅的情况。

据外交部网站，5月18日，国务委员兼外长王毅同日本外相林芳正举行视频会晤。王毅在会晤时表示，今年是中日邦交正常化50周年，是两国关系发展史上的重要里程碑。两国领导人去年就推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，双方应以此为指引，以邦交正常化50周年为契机，夯实两国关系政治基础，维护好、巩固好、发展好两国前辈和两国人民共同努力造就的来之不易的友好局面。

现场提问时，有人提到，2021年4月，日本政府召开会议，正式决定向海洋排放核污染水。鸠山由纪夫对此持反对态度。他在大会上强调了“己所不欲，勿施于人”的外交原则。他认为，3·11大地震后因为核电站事故，很多海水受到辐射，日本人应该向全世界道歉。在排放之前，应该要去除其中的核辐射，未经去除辐射而排放核污染水是不可原谅的。

红星新闻记者 胡伊文 吴阳 北京报道

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