人民网里约热内卢7月1日电 （记者陈一鸣）不久前，在教育部中外语言交流合作中心（简称“语合中心”）指导和支持下，华南农业大学与墨西哥查平戈自治大学、巴西马托格罗索联邦大学在线举办共建中拉“中文+农业科教发展中心”签约仪式。

教育部语合中心主任马箭飞在致辞中表示，今年恰逢中国与墨西哥建交50周年，中拉在农业投资、贸易和技术领域的合作成果丰硕，农业合作呈现出多元化、多层次和纵深发展的良好势头，加快培养既懂中文又掌握农业技能的复合型人才，已经成为中拉教育界的共同课题。

华南农业大学党委书记王斌伟在致辞中表示，中文在当今世界的影响力日益凸显，而农业科教创新已成为农业农村发展重要的驱动力，建立一个集语言与农业科教相结合的机构十分必要。他表示，将充分发挥中拉语言与农业科教的优势，做细做实各类项目，争创全球“中文+农业”的示范中心，为拉美国家民众学习中文和中国文化、了解中国的农业教育和技术搭建互学互鉴、友好协作的平台。

在线仪式上，华南农业大学校长刘雅红分别与教育部语合中心、墨西哥查平戈自治大学、巴西马托格罗索联邦大学负责人签署了关于共建中心的合作协议。

据悉，教育部语合中心是发展国际中文教育事业的专业公益教育机构，致力于为世界各国民众学习中文、了解中国提供服务，搭建中外语言交流合作、世界多元文化互学互鉴平台。华南农业大学与拉美两所高校试点设立全球首批“中文+农业科教发展中心”，是全球首批中拉“中文+农业科教发展中心”、华农首个“中文+农业”海外示范项目，也是“中国—拉丁美洲农业教育科技创新联盟”海外建设项目落地的重要成果，有助于进一步深化中拉人文与农业科技创新融通发展，推动新形势下国际中文与农业教育事业在拉美地区的创新和可持续发展。

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