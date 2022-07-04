人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国红十字会向阿富汗红新月会援助抗震救灾物资

2022年07月04日08:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社喀布尔7月3日电（记者邹学冕）中国红十字会援助阿富汗抗震救灾物资交接仪式3日在喀布尔的阿富汗红新月会总部举行，中国驻阿富汗大使王愚、阿红新月会主席哈里斯等出席仪式。

　　王愚说，阿富汗地震牵动着中国人民的心，中方高度关注灾情并迅速响应。中国红十字会6月30日通过包机形式向阿运送帐篷、折叠床和家庭包等抗震救灾物资，并向阿红新月会提供援助资金，帮助阿灾民渡过难关。阿富汗地震发生以来，中方尽己所能，急人所急，及时向阿提供了大量人道援助，是援阿最多、最实、最快的国家之一。中方愿与阿方一道合作，继续支持阿克服地震灾害困难，为阿实现自主发展作出贡献。

　　哈里斯表示，阿中人民情谊深厚、命运与共，阿方由衷感谢中方提供的宝贵援助。希望中国红十字会和阿红新月会保持友好关系和紧密联系，今后继续在经济、科技、医疗等领域向阿提供支持和帮助。

　　6月22日，阿东南部发生强烈地震，造成1000多人遇难，近2000人受伤，数万座房屋被毁。中国政府第一时间决定向阿富汗提供5000万元人民币的紧急人道主义援助。包括帐篷、折叠床、毛毯在内的首批物资已于27日运抵喀布尔。

(责编：于洋、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部