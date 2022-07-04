新华社喀布尔7月3日电（记者邹学冕）中国红十字会援助阿富汗抗震救灾物资交接仪式3日在喀布尔的阿富汗红新月会总部举行，中国驻阿富汗大使王愚、阿红新月会主席哈里斯等出席仪式。

王愚说，阿富汗地震牵动着中国人民的心，中方高度关注灾情并迅速响应。中国红十字会6月30日通过包机形式向阿运送帐篷、折叠床和家庭包等抗震救灾物资，并向阿红新月会提供援助资金，帮助阿灾民渡过难关。阿富汗地震发生以来，中方尽己所能，急人所急，及时向阿提供了大量人道援助，是援阿最多、最实、最快的国家之一。中方愿与阿方一道合作，继续支持阿克服地震灾害困难，为阿实现自主发展作出贡献。

哈里斯表示，阿中人民情谊深厚、命运与共，阿方由衷感谢中方提供的宝贵援助。希望中国红十字会和阿红新月会保持友好关系和紧密联系，今后继续在经济、科技、医疗等领域向阿提供支持和帮助。

6月22日，阿东南部发生强烈地震，造成1000多人遇难，近2000人受伤，数万座房屋被毁。中国政府第一时间决定向阿富汗提供5000万元人民币的紧急人道主义援助。包括帐篷、折叠床、毛毯在内的首批物资已于27日运抵喀布尔。

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