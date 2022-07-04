人民网开罗7月3日电 （记者沈小晓）在埃及苏伊士省靠近红海的一片荒漠中，中国企业承建的埃克萨迪亚500千伏变电站项目已经初具规模。中埃两国建设者正进行最后阶段的设备安装和调试，保障项目如期投产。

埃克萨迪亚500千伏变电站项目一角。人民网记者 沈小晓摄

上午10时，埃及工程师穆罕默德·德拉尔和中方技术人员周鹏飞一起，对变压器蝶阀和散热片的安装情况进行检查和验收）。“500千伏变压器采用强油风冷式循环散热，必须确保散热系统运行良好。一旦出现问题，在自身产热和室外高温下可能导致事故。”德拉尔说。

该项目由中国西电集团子公司西安西电国际工程有限责任公司（简称“西电国际”）以联合体形式总承包，是该区域重要电力基础设施项目，也是埃及国家电网主干网络的重要组成部分。项目涵盖了从22千伏到500千伏的埃及主要输电网络全部电压等级，变电站中的14台变压器、57个间隔的高压开关及户外设备，全部由中企生产。目前，变电站各项建设有序推进，预计今年内完工。

近年来，埃及计划将苏伊士运河发展轴打造为中东和非洲区域最大的贸易中心，将有大批企业搬入苏伊士运河经济区。同时，埃及新行政首都基础设施建设也对苏伊士运河经济区产生大量电力需求。由于埃及本土企业还不具备生产超高压设备的能力，区域电力供应面临严峻挑战。

西电国际埃及分公司副总经理张鹏博介绍，埃克萨迪亚500千伏变电站建好之后，将通过不同电压等级的输电线路连接埃及新行政首都、苏赫奈泉发电厂，以及该区域重要工业用户和周围城镇。“项目将优化该地区整体电网结构，提高供电网络运行安全性和可靠性，极大改善当地用电紧张状态，为当地经济社会发展提供可靠的电力供应支持。”张鹏博说。

沙漠空气稀薄，遇上沙尘暴天气，漫天遍地都是沙土。恶劣的外部坏境对变电站中的变压器和高压开关等主要设备安装和维护都带来了很大的挑战。“如果在安装过程中对设备清洁与维护管理不到位，很容易引起设备运行故障。”张鹏博介绍，为减少沙漠环境对设备安装的影响，安装团队积极改善安装环境，“比如设备安装厂房的门窗采用隔板、塑料布封闭，有效减少风沙；工作人员进出需要除尘，避免沙尘进入厂房内。”

今年31岁的德拉尔一直从事电力设备安装工作，去年来到变电站参与变压器安装。他表示：“参加这里的工作，我不仅掌握了500千伏变压器的安装工序，还从中国师傅那里学到了严谨的工作态度，对个人技能提升和职业发展很有帮助。”德拉尔说，由于供电系统仍不完善，埃及停电现象时有发生，“期待埃中两国在电力领域扩大合作，促进埃及电力系统的发展和升级”。

中埃建设者在埃克萨迪亚项目内部对设备进行检查。人民网记者 周輖摄

截至目前，中国西电集团下属的西电国际、西电-EGEMAC公司已在埃及市场参与并完成数十个变电站成套工程项目，为20多个变电站提供了66千伏至500千伏电力变压器、避雷器等输变电设备，提升了埃及本土电气设备生产能力，促进当地电力行业的快速发展。埃及国家电力与可再生能源部新闻发言人阿依曼·哈姆扎表示，埃及在电力生产、分配、传输和服务等领域与中国有着全面的合作，埃及将派技术人员到中国学习技术经验，并鼓励本地电力公司与中国公司合作。“期待埃中保持良好的合作势头，促进双方取得更多互利共赢的成果。”哈姆扎说。

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