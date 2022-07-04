新华社缅甸蒲甘7月3日电（记者张东强）当地时间2022年7月3日，国务委员兼外长王毅在缅甸蒲甘出席澜湄合作第七次外长会期间会见老挝副总理兼外长沙伦赛。

王毅说，在两国元首战略引领下，中老命运共同体建设不断迈上新台阶。双边贸易逆势攀升，中老铁路高效运行，为共建“一带一路”和区域联动注入新动能，为地区发展繁荣作出新贡献。面对当前复杂国际形势，中老作为社会主义同志加兄弟，要进一步加强战略沟通，深化互利合作，共同迎接挑战，捍卫国际公平正义，推动中老命运共同体建设取得更大发展。

沙伦赛表示，当前老中关系势头强劲，特别是老中铁路如期竣工、成功运行，充分彰显了共建“一带一路”的重要价值和巨大成果。这条铁路不仅有助于使老从陆锁国变为陆联国，为老人民带来福祉，也为区域合作注入动力，老方对此充满自豪。老挝政府和人民深切感受到中方对两国关系的高度重视，衷心感谢中方的无私帮助，对老中命运共同体的未来满怀期待，希同中方密切发展战略对接，推动双方一系列新的合作规划更好更快落地。

双方认为，应发挥中老铁路辐射效应，积极探索将沿线物流链、价值链、产业链有机衔接，实现高水平联通，推进第三方合作。

双方认为，应共同抵制冷战思维和零和博弈，反对某些国家肆意奉行双重标准，干扰破坏各国间交往合作。王毅强调，中方愿同各国一道，坚持追求共同、综合、合作、可持续的真安全，不要唯我独尊、崇尚对抗的假安全；坚持推动平衡协调、普惠共赢的真发展，不要损人利己、口惠而实不至的假发展；坚持维护联合国宪章宗旨原则、以国际法为基础的真秩序，不要以“家法帮规”限制别国、大搞霸道霸凌的假秩序。

双方还就共同关心的问题交换了看法。

会见后，双方共同出席了海关、教育、农业等双边合作文件互换仪式。

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