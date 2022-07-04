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法国科技展聚焦“智慧”和“绿色”

本报记者  刘玲玲
2022年07月04日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　2022年VivaTech科技创新展览会近日在法国巴黎落幕，共有来自149个国家和地区的2000多家展商参展。本次展会聚焦绿色科技和数字化转型，展示了一系列最新可持续性的工作和生活解决方案，吸引广泛关注。

　　展会以线上和线下相结合的方式举行，分为六大主题，分别是移动互联、零排放、未来工作、包容性发展、Web3.0以及欧洲数字技术。在法国邮政公司的展位前，人们围绕在一辆自动驾驶汽车旁边，听工作人员介绍：“这辆小车可以自动在城市内行驶，投递包裹和邮件，也可为邮递员提供后勤援助，是一种创新和可持续的城市物流解决方案。”法国邮政公司城市物流总监让—路易·卡拉斯科说，电子商务的发展改变了消费习惯，持续优化运输方案十分必要。

　　中国科技企业的多款产品在展会上亮相，吸引大量参观者驻足。走路、跑步、摇头晃脑……在机器人综合展区内，中国宇树科技公司的机器狗吸引观众驻足拍照。这款机器狗采用无线定位和控制技术，行动灵活敏捷。中国华为公司重点推介了智慧办公、绿色科技等内容，展示其支持社会和经济数字化转型的解决方案。

　　“深度技术”是来自科学研究领域的创新性方法，在今年的展会上占据了重要空间。例如，法国国家科学研究中心展示了超声波心脏病治疗、通过人工智能和量子物理学探索新的治疗技术。与健康相关的医药和食品领域也颇受参会者关注。

　　“绿色是今年展会的底色，参展的绿色科技公司纷纷致力于减少环境影响。”展会总负责人朱莉·朗迪表示。法国一家名为“地球事务中心”的公司致力于解决土地和水污染问题，特别是非法倾倒问题。在发现污染情况时，人们可以使用该公司的软件拍照并上传，当地政府相关部门便会收到提醒并派人前往处理。法国“我的绿色网站”提供了绿色网站开发方案，可以减少门户网站的碳排放影响。

　　（本报巴黎电）


　　《 人民日报 》（ 2022年07月04日 15 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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