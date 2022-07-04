本报记者 李志伟

美国普查局和美国国家卫生统计中心进行的一项最新调查显示，近1/5曾感染过新冠肺炎的受访者表示正遭受“新冠肺炎长期症状”的折磨。美国舆论认为，这将对许多美国人的健康产生深远影响。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，截至7月3日，美国新冠肺炎累计确诊病例超过8783万，占美国总人口的约26%。美国媒体表示，“新冠肺炎长期症状”正成为全美一个新的热门词语，由于居高不下的感染率，许多美国人正饱受新冠肺炎后遗症的痛苦。

根据美国疾控中心定义，“新冠肺炎长期症状”是指在感染新冠肺炎至少4周后出现的持续的或新的健康问题。据介绍，包括疲劳、身体疼痛、精神状况变化等常见症状可持续数月或数年，此外还会出现呼吸急促、心率加快、肌肉和关节疼痛、睡眠中断以及注意力、语言和记忆问题等一系列症状。

38岁的休斯敦居民莉莎·费希尔曾经是一名空姐和瑜伽教练。她在2020年6月感染新冠肺炎后住院治疗。但由于出现了“新冠肺炎长期症状”，包括神经痛、疲劳、过敏等，她的日常生活受到很大影响，不得不寻求治疗。她再也没有回到工作岗位，不得不申请残疾补助。

58岁的齐格勒住在田纳西州的纳什维尔，是一名律师。他在2021年1月感染新冠肺炎，症状轻微，却给他的生活带来了很大变化。他不仅食欲不振，体重大幅下降，而且手也会经常颤抖，还出现了呼吸困难和认知问题。齐格勒认为自己再也无法恢复到感染新冠肺炎之前的状态，而像他这样的生活变化“不会体现在政府的统计图表之上”。

美国《大西洋月刊》警告说：“新冠肺炎后遗症将成为美国公共卫生隐忧，一波慢性疾病的浪潮可能会使数百万人的健康状况恶化。”美国物理医学与康复学会估计，美国目前有2576万人出现新冠肺炎后遗症。《大西洋月刊》指出，这个数字可能被严重低估，根据血液抗体测试推算，现在美国可能至少有5600万“新冠肺炎长期症状”患者，“也就是说，每6个美国人之中就有1名新冠肺炎后遗症患者。医疗保健系统难以吸收大量涌入的虚弱人群，也将让经济增长在未来几年受挫。”

美国《华盛顿邮报》指出，美国老年人的“新冠肺炎长期症状”往往被忽视，有数以百万计的美国老年人被这些症状困扰。研究表明，老年人比年轻人或中年人更容易出现这些人们知之甚少的症状，但他们更少受到关注。另据美国有线电视新闻网的报道，研究显示，所有年龄段的儿童，包括婴儿都会受到“新冠肺炎长期症状”的影响。

然而，美国两党依然就新的抗疫资金方案争执不下。彭博新闻社评论说，显而易见的是，尽管美国每天有超过10万的新增病例，疫情造成持续的破坏，以及可能出现病例激增与病毒变异的风险不断增加，但美国正在远离政府主导的抗击疫情的做法。一旦目前的检测、治疗和疫苗供应用完，将带来严峻的后果。“加上中期选举的因素，预计会有更多的经济混乱和更多不必要的痛苦。然而，两党仍然在公共卫生问题上玩弄政治。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 15 版）

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