本报记者 王 慧 尚凯元

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近来，随着美国通胀屡创新高，美联储加快货币政策紧缩步伐，美国经济衰退风险正在增加。分析人士指出，美国政府一系列政策失误不仅导致其自身经济可能陷入通胀和衰退的两难处境，也将给全球经济带来负面外溢性影响。主要发达经济体应采取负责任的经济政策，避免给发展中国家造成严重冲击。

国际货币基金组织（IMF）近日发布年度评估报告，大幅下调美国经济增长预期：将2022年增长预期从3.7%下调至2.9%，2023年增长预期从2.3%下调至1.7%，2024年增长预期则降至0.8%。IMF总裁格奥尔基耶娃指出，随着通胀急剧上升和美联储提高利率，避免美国经济陷入衰退的路径正在变窄，美国经济在今年，尤其是明年面临非常严重的下行风险。

快速加息抑制通胀，美国经济衰退风险加剧

近几个月来，受大宗商品价格飙升、供应链中断以及劳动力短缺等因素直接影响，美国通胀水平持续攀升，5月份消费者价格指数（CPI）同比增长达8.6%，是1981年12月以来的最高水平。物价飞涨导致美国民众生活成本大幅上涨，对经济前景的悲观情绪蔓延。美国皮尤研究中心发布的一份报告显示，70%的受访美国民众认为通胀是“非常大的问题”。美国《华尔街日报》最新民调显示，约83%的受访者认为美国经济状况很差或不太好，35%的受访者对自己的财务状况非常不满意。

今年以来，美联储于3月、5月和6月分别加息25、50、75个基点，联邦基金利率目标区间已经上升到1.50%—1.75%。此外，美联储还从6月份开始缩表，预计缩表节奏将进一步加快。美联储主席鲍威尔6月22日在国会听证会上表示，美联储“坚定”致力于继续加息，直到有明确证据表明通胀将放缓至2%的目标。同时，他承认美国经济“肯定有衰退的风险”。

随着美联储快速加息缩表，各界对美国经济衰退的担忧加剧。分析人士指出，采取激进手段加息将使需求快速下降，这将导致经济增长放缓甚至衰退。英国《金融时报》与美国芝加哥大学布斯商学院联合调查的49名主要学院派经济学家中，近70%的人认为美国经济明年将陷入衰退，近40%的人预计美国国家经济研究局将在明年第一或第二季度宣布经济陷入衰退。

纽约股市三大股指近期显著下跌，被视为经济衰退先行指标的美债收益率曲线也出现倒挂。IMF前首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德指出，“这种持续震荡的时间越长，就越有可能遭遇‘类似于上世纪70年代经历的严重滞胀’”。

低估通胀严峻程度，美国政府应对不当陷入两难

新冠肺炎疫情发生后，美国实施了多轮大规模的救市计划。据不完全统计，从2020年至今，美国政府的各种财政刺激计划已达到10万亿美元左右。美联储在短时间内将联邦基金利率调降至0—0.25%，并把美联储资产负债表从4万亿美元扩张至9万亿美元左右。史无前例的“撒钱”“印钞”推动了美国经济复苏，也为通胀高企埋下了伏笔。

美国政府此前低估了通胀严峻程度。2021年以来，美国通胀水平自年初1.4%的历史低点一路上扬，官方一直坚称物价上涨是“暂时的”，迟迟未采取行动。美联储前主席本·伯南克表示，美联储在解决通胀问题时反应迟缓。高通胀问题已发展成为美国金融史上自上世纪80年代初以来最严重的事件。美国《华盛顿邮报》报道认为，美国决策者误判了通胀威胁，直到为时已晚。

面对抑制通胀和避免经济衰退的两难选择，美联储不得不调高对经济衰退风险的容忍度，以避免通胀失控。“在不造成经济疲软的这种假设下，美联储将无法采取任何措施来对抗通胀。”桥水基金创始人瑞·达利欧指出。“面对这样的‘猛踩刹车’，当前美国的经济增长显得极为不堪一击。”美国纽约联邦储备委员会前主席比尔·达德利撰文称，美国经济将在未来12至18个月内进入“无法避免的衰退期”。

分析指出，自2008年国际金融危机以来，美国对依靠货币政策刺激的增长路径形成依赖，习惯用印钞和发债解决问题。应对当前通胀理想的办法是扩大国内生产能力、畅通全球物流体系、维护全球大宗商品的价格稳定等，但美国政府没有足够的意愿、信心和能力推动结构性改革，解决美国经济长久以来劳动生产率增长不足、贫富差距扩大、产业结构不合理等问题。“如果加息成为美联储唯一能做的事，那真正的问题就解决不了。”美国经济学家朱迪·谢尔顿表示。

警惕收缩政策外溢性影响，加强宏观经济政策协调

由于美元的全球地位，历史上美元升息往往会引发连锁反应，给全球经济带来负面的外溢性影响。格奥尔基耶娃表示，美国收紧货币政策且增长放缓会产生广泛影响，IMF特别关注美国金融政策收紧及美元汇率升值对新兴市场和发展中经济体的影响。

中国社科院金融研究所副所长张明对记者表示，美联储的陡峭加息路径将会导致美国长期利率快速攀升，加剧新兴市场与发展中国家的资本外流与本币贬值压力，部分国家面临持续经常账户赤字、本币汇率高估与外债负担高企，甚至可能因此爆发金融危机。另一方面，全球能源与粮食价格上涨可能给相关产品进口依赖度较高的发展中国家造成极大压力，部分民众的生计甚至可能遭遇威胁。

当前，世界经济复苏势头不断走弱，一些重要产业链供应链遭到人为干扰，大宗商品价格高位波动，全球通胀居高不下，国际金融市场持续动荡。世界银行在最新一期《全球经济展望》报告中，将今年全球经济增长预期下调至2.9%，并警告金融压力可能蔓延至多国。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英对记者表示，乌克兰危机以来，美西方对俄罗斯实施了多轮严厉制裁，引发了一系列问题，加剧了全球贸易不畅、能源危机、高通胀等困境，对本国经济活动及基本民生造成伤害，对最脆弱的经济体和人群造成冲击，拖累了世界经济复苏。

面对挑战，国际社会越来越多的声音呼吁各国要加强合作，协调好宏观经济政策。金砖国家不久前发出宣言，敦促主要发达经济体采取负责任的经济政策，管控好政策溢出效应，避免给发展中国家造成严重冲击。IMF建议美国政府取消过去5年间对贸易伙伴加征的关税，尤其是在通胀高企、供应链紧张的情况下。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)