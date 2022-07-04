本报7月3日电 （记者孙广勇）中老铁路万象南站换装场日前正式建成投用，首批跨境集装箱在此完成标准轨与米轨间换装后，驶往泰国。这标志着中老泰铁路实现互联互通，陆海联运国际物流通道更加便捷通畅。

中老铁路采用国际标准轨，泰国铁路采用米轨，两种铁路货物运输的互联互通需要进行换装作业，即将货物从一种轨距的车辆卸下装到另一轨距的车辆上。此次投用的万象南站换装场，北向连接中老铁路万象南站货场，南向连接老挝米轨铁路，由老中铁路有限公司投资建设。站内设置标准轨换装线1条、米轨换装线2条，可同时换装25辆泰国米轨铁路货车，年换装作业能力约80万吨。

万象南站换装场建成后，中老铁路货物列车向北可通达中国成都城厢、重庆团结村、西安新筑等物流集散中心，并与中欧班列相衔接；向南可经老泰间米轨铁路到达泰国首都曼谷和林查班港，实现中老泰铁路互联互通。这也将进一步增强中老铁路辐射带动作用，提升中国与东盟国家间的国际联运效率。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 03 版）

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