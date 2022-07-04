本报记者 曲 颂

“中国提出‘金砖+’合作模式倡导更多国家合作，这与金砖国家新开发银行业务拓展方向相契合。”金砖国家新开发银行副行长、首席运营官弗拉基米尔·卡兹别科夫日前对本报记者表示：“金砖国家领导人第十四次会晤为新开发银行相关工作增添新动力，为全球发展注入新活力。”

卡兹别科夫表示，10年前，金砖国家领导人第四次会晤探讨建立一个新的开发银行的可能性。次年，金砖国家领导人同意建立金砖国家新开发银行。这是金砖国家合作进程中具有重要意义的成果。新开发银行为金砖国家与其他新兴市场和发展中国家提供发展融资，有力支持金砖国家深化合作。

“金砖国家新开发银行成立以来，批准的项目涵盖清洁能源、交通运输、数字基础设施等领域，跨越四大洲。项目充分考虑到成员国对发展和疫后经济复苏的迫切需求。”卡兹别科夫表示：“中国为新开发银行提供了全方位支持，积极促进金砖国家间高效合作。”

卡兹别科夫表示，金砖国家新开发银行的成立顺应了时代要求，支持为金砖国家与其他新兴市场和发展中国家的基础设施和可持续发展项目融资。此外，新开发银行将坚定发扬金砖精神，在广泛共识的基础上深化合作。

今年5月，金砖国家新开发银行在中国银行间债券市场成功发行了70亿元规模、期限为3年的人民币债券，为新兴市场和发展中国家高质量可持续发展提供了资金支持，也充分体现了中国债券市场在全球金融市场中的重要性。卡兹别科夫表示，金砖国家新开发银行正为金砖国家间的大项目合作融资，在航天、生物科技等领域融资潜力巨大。

新冠肺炎疫情给全球发展造成严重冲击，在金砖国家合作框架下，金砖国家新开发银行向有关国家提供了数量可观的紧急援助。卡兹别科夫说，迄今，新开发银行已发放100亿美元贷款专门用于金砖国家抗疫，并在短时间内全部落地。另外，根据新开发银行最新总体战略，未来5年，金砖国家新开发银行将为成员国提供300亿美元资金支持，其中40%的资金将用于减缓气候变暖进程。

卡兹别科夫表示，金砖国家新开发银行赞赏中国为主办金砖国家领导人第十四次会晤以及深化金砖合作、助力高质量发展作出的努力。新开发银行将密切关注金砖合作，及时响应并随时调整工作方向，与各成员国保持更加紧密的联系。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)