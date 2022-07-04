受访专家：中国社会科学院旅游研究中心秘书长 金 准

“中国城市居民兴起露营热。”英国《金融时报》6月20日刊文称，疫情之下，那些本来习惯国际旅行的城市居民走向原野，由此催生一个蓬勃发展的豪华露营和户外运动行业。“时尚品牌、运动品牌和户外装备零售商抓住了当前这股户外休闲潮流。”上海某咨询公司总监施特菲·诺埃尔说。

“中国消费者在购物节期间大量购买科技产品和露营装备。”新加坡《商业时报》6月20日刊文称，中国的电商平台表示，在今年的“6·18”购物节期间，高端家电和露营装备跻身最受中国消费者追捧的商品行列。不少电商平台还表示，在户外活动日益流行、尤其是越来越受城市居民欢迎等因素推动下，露营装备和户外设备的销量也在激增。

近年来，以精致露营、户外运动、亲子游乐为代表的户外休闲业态热度居高不下。在疫情防控常态化的背景下，户外休闲运动热潮（以下简称“户外热”）逐步形成以短停留、高频度、高关注、多玩法为特征的微度假风潮。这种以国内休闲为主体、联动国际户外消费风潮、拉动国内外休闲装备供给并具有不断升级特征的新型消费，显示了中国居民消费中潜藏的巨大动能。

户外热的背后，有户外文化长期的潜滋暗长，有户外爱好者群体的不断增加，有供给端长时段的持续投入，有媒体的积极培育。这些积累形成一种特殊的化学反应，为公众带来了一种自由、随性、绿色的生活状态，由此一炮而红。

户外热折射出生活消费产业复苏发展的新动能。其一，户外热反映出旺盛的市场需求。休闲方式的转变表明，市场有寻求更新更美更好生活方式的需求，并能引发热潮。户外热的背后，是消费者能力、装备、习惯的塑造和提升，是产业资源和能力的重新调适。这些变化将赋予旅游和生活服务业新的内涵和生机。其二，户外热展现了绿水青山转化为金山银山的现实路径。户外休闲将每一处易达可达的好山好水好风景，转化为了消费场景，正是“绿水青山就是金山银山”的现实写照。其三，户外热带来更高频的消费模式。户外休闲的频次远远高于传统的旅游度假，这就必然需要更有效的资源组织、更多变的营销和运营、更紧密的与家庭的关联，也必然会沉淀更有价值的资源、产生更多的运营和投资价值。其四，户外热形成更紧密的上下产业链互动关系。户外休闲具有很强的拉动装备销售的作用，给户外装备厂家带来了巨大的发展机遇，产业上下游咬合更紧密，形成产业新的生态关系。其五，构成更深入的线上线下连接关系。线下活动迅速即时地转化为线上营销的“种草”内容，带来更多的流量，并引导更进一步的线下消费，线上线下的消费内容都在此过程中螺旋式升级。其六，形成更有力的内容生成能力。野餐、户外体育、家庭活动、文化市集、文化展演等各种新的活动层出不穷地从户外休闲的平台上生长出来，形成巨大的拓展空间。

当然，户外休闲产业也面临着不少挑战。首先，卫生、安全、供水、垃圾处置、污水处理、防疫、消防、应急救援、接待等方面存在大量问题，特别是自发形成的户外休闲点存在诸多隐患；其次，产品深度不足，内容供给趋向平面化和同质化，往纵深引导的能力不足；第三，供给碎片化，专业化不足。

促进户外休闲更好地发展，一是需要深入研究户外热所带来的产业新逻辑，研判其高质量发展的内涵和外延，深化产业和公共服务；二是及时出台和落地行业标准，快速提升行业的专业运营能力和综合治理能力，降低环境冲击，实现可持续发展；三是加快发展高水平户外休闲产品，形成一批在国内外有影响力的户外休闲目的地和城市，推动形成专业化、数字化的服务平台，引领产业发展。

（本报记者 贾平凡采访整理）

(责编：岳弘彬、牛镛)