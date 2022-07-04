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中韩携手推进经贸深入合作

2022年07月04日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月3日电  （记者聂传清）“2022中韩经贸合作大会”日前在北京举行。

　　本次大会以“携手并进、共创未来”为主题，回顾了30年来中韩经贸合作的辉煌成绩，探讨当前国际社会面临的供应链重塑、碳中和下的“危”与“机”、RCEP运用方案等热点话题，为进一步促进中韩两国在产业、经贸、投资等全方位领域的深化合作建言献策。

　　商务部投资促进事务局副局长李勇在致辞时说，今年恰逢中韩建交30周年，30年来两国经贸关系快速发展，已互为重要经贸伙伴。中韩应以两国建交30周年为契机，积极拓展合作新领域，为中韩双向投资高质量发展做出新的贡献。

　　以推进中韩两国经贸务实合作为宗旨，本次大会围绕新能源汽车、机电电子、IT、生物医疗等四大高新产业举行了研讨，中韩企业代表进行了商务洽谈。

　　本次大会由韩国产业通商资源部、韩国科学技术情报通信部联合主办，大韩贸易投资振兴公社承办。大韩贸易投资振兴公社中国地区总代表洪彰杓说，希望本次大会能够搭建起中韩两国经贸友好交流合作的平台，为加强和深化中韩经贸发展做出积极贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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