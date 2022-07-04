新华社北京7月3日电 综合新华社驻外记者报道：据俄罗斯国防部3日消息，俄国防部长绍伊古当日表示，俄军已完全控制卢甘斯克。乌通社3日援引乌克兰国防部长顾问尤里·萨克的话说，利西昌斯克未被俄军完全控制，争夺顿巴斯的战斗不会结束。

——据俄国防部3日消息，绍伊古当日向俄总统普京汇报说，俄军已“解放”卢甘斯克地区。得益于成功的战斗行动，俄军和卢甘斯克武装力量已完全控制了利西昌斯克市及其周边居民点。

——据乌通社3日报道，萨克当日对媒体表示，利西昌斯克未被俄军完全控制。萨克说，即使俄罗斯攻占了整个卢甘斯克地区，争夺顿巴斯的战斗也不会结束，在顿涅茨克地区，乌军仍然控制着一些大城市，过去数日，这些城市成为俄军火箭弹和火炮的攻击目标。

——乌通社3日援引乌各地方军事部门消息报道，截至3日上午，卢甘斯克、顿涅茨克、哈尔科夫、苏梅、尼古拉耶夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克、敖德萨等地区在过去一天遭到俄军袭击。

——俄国防部3日通报说，乌军于当日凌晨使用带有集束弹药的“圆点-U”导弹及无人机对俄罗斯别尔哥罗德市和库尔斯克市的居民区实施打击。导弹和无人机均被俄罗斯防空系统摧毁，一枚导弹碎片落在别尔哥罗德市内一栋住宅楼上。别尔哥罗德州州长格拉德科夫当日在社交媒体上发文说，袭击造成4人死亡、4人受伤，61栋民宅受损。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫3日通报说，俄军在乌克兰的特别军事行动持续推进，乌方在各方向作战中均遭遇重大损失。自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军229架飞机、134架直升机、1440架无人机、353套防空导弹系统、3893辆坦克和其他装甲车、704台多管火箭炮、3078门野战火炮及迫击炮和3979辆特种军用车辆。

——据乌通社3日报道，乌克兰驻法国大使瓦季姆·奥梅利琴科在一档电视节目中说，法国援助的武器装备将于未来数周运抵乌克兰，其中包括“凯撒”自行榴弹炮。（参与记者：陈畅、李东旭、李铭、华迪）

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