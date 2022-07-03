人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“为深化南南合作提供新平台”

本报记者  万  宇
2022年07月03日05:05 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“金砖国家合作机制不仅对南非十分重要，对广大发展中国家也具有重要意义。”南非驻华大使谢胜文近日在接受本报记者专访时表示，当前国际局势面临许多不确定因素，金砖国家领导人第十四次会晤为全球发展注入了新动力。

　　谢胜文表示，南非从金砖国家合作中获益良多。南非统计数据显示，去年，南非17%以上的出口面向金砖国家，29%以上的进口来自金砖国家，南非与其他金砖国家的贸易总额达7020亿兰特（约合438亿美元）。贸易合作带动了南非的经济发展，增加了就业，为民众带来实实在在的好处。在金砖国家合作框架下，南非与中国的合作日益深化，两国经贸合作保持较强韧性，有利于南非经济加快恢复。

　　谢胜文认为，金砖国家合作机制在抗击新冠肺炎疫情方面发挥了重要作用。南非从金砖国家新开发银行获得融资，以应对疫情、推动经济复苏。今年3月，金砖国家疫苗研发中心在线启动，将推动各方在疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等方面深化交流合作。目前，南非科学家与中国科学家已进行多次线上会议，沟通经验，分享研究成果，加强公共卫生领域合作。可以预见，通过这一平台，广大发展中国家有望获得更多疫苗、检测和治疗手段以及更多科研人才。

　　谢胜文表示，践行互利互惠、合作共赢理念，相互尊重、共同进步，这是金砖国家合作不断取得进展的重要原因。“金砖国家有谋求共同发展的共识，有实现共同繁荣的目标，本次领导人会晤进一步深化金砖国家在各领域的高质量合作，取得丰硕成果，为世界发展事业作出了贡献。”

　　谢胜文说，金砖国家合作机制是一个开放的合作平台，“金砖+”合作模式符合广大发展中国家需求。全球发展高层对话会有众多新兴市场和发展中国家参与，金砖国家“朋友圈”进一步扩大。“非洲国家正在为实现非盟《2063年议程》努力。希望金砖国家合作机制与非洲国家发展议程加强对接，为深化南南合作提供新平台。”

　　谢胜文认为，中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议得到广大发展中国家欢迎。这些倡议基于中国在相关领域实践的成功经验，是中国为共同应对全球重大挑战提出的中国方案。各国可以从中汲取经验，共同建设一个更加美好的世界。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月03日 03 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部