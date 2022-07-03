本报记者 万 宇

“金砖国家合作机制不仅对南非十分重要，对广大发展中国家也具有重要意义。”南非驻华大使谢胜文近日在接受本报记者专访时表示，当前国际局势面临许多不确定因素，金砖国家领导人第十四次会晤为全球发展注入了新动力。

谢胜文表示，南非从金砖国家合作中获益良多。南非统计数据显示，去年，南非17%以上的出口面向金砖国家，29%以上的进口来自金砖国家，南非与其他金砖国家的贸易总额达7020亿兰特（约合438亿美元）。贸易合作带动了南非的经济发展，增加了就业，为民众带来实实在在的好处。在金砖国家合作框架下，南非与中国的合作日益深化，两国经贸合作保持较强韧性，有利于南非经济加快恢复。

谢胜文认为，金砖国家合作机制在抗击新冠肺炎疫情方面发挥了重要作用。南非从金砖国家新开发银行获得融资，以应对疫情、推动经济复苏。今年3月，金砖国家疫苗研发中心在线启动，将推动各方在疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等方面深化交流合作。目前，南非科学家与中国科学家已进行多次线上会议，沟通经验，分享研究成果，加强公共卫生领域合作。可以预见，通过这一平台，广大发展中国家有望获得更多疫苗、检测和治疗手段以及更多科研人才。

谢胜文表示，践行互利互惠、合作共赢理念，相互尊重、共同进步，这是金砖国家合作不断取得进展的重要原因。“金砖国家有谋求共同发展的共识，有实现共同繁荣的目标，本次领导人会晤进一步深化金砖国家在各领域的高质量合作，取得丰硕成果，为世界发展事业作出了贡献。”

谢胜文说，金砖国家合作机制是一个开放的合作平台，“金砖+”合作模式符合广大发展中国家需求。全球发展高层对话会有众多新兴市场和发展中国家参与，金砖国家“朋友圈”进一步扩大。“非洲国家正在为实现非盟《2063年议程》努力。希望金砖国家合作机制与非洲国家发展议程加强对接，为深化南南合作提供新平台。”

谢胜文认为，中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议得到广大发展中国家欢迎。这些倡议基于中国在相关领域实践的成功经验，是中国为共同应对全球重大挑战提出的中国方案。各国可以从中汲取经验，共同建设一个更加美好的世界。

《 人民日报 》（ 2022年07月03日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)