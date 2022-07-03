本报7月2日电 （记者张朋辉）联合国人权理事会第五十届会议1日举行“阿富汗妇女和女童人权状况”紧急辩论，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭发言阐述中方有关立场和主张。

陈旭表示，阿富汗受到20多年来最严重地震冲击，人民生命安全和财产遭受重大损失，包括妇女和女童在内的阿富汗人民享有人权面临严峻挑战。中方对阿富汗人民遭遇的困难感同身受，中国政府第一时间决定向阿富汗提供5000万元人民币的紧急人道主义援助，相关援助已于近日陆续运抵阿富汗。国际社会应根据阿富汗方面需求，加大提供援助力度，帮助阿富汗人民早日战胜困难，恢复正常生产生活。

陈旭表示，阿富汗正处于历史十字路口，和平和发展对阿富汗人民享有人权至关重要。国际社会应切实尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民的自主选择，尊重阿富汗宗教信仰和民族习惯，与阿富汗临时政府加强接触对话，支持其健全广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，采取实际举措坚决打击一切形式的恐怖主义，促进和保护包括妇女、女童在内所有人的人权，增强自主和可持续发展能力，真正走上良政善治之路。

陈旭表示，美国是阿富汗困局的始作俑者，负有不可推卸的首要责任。阿富汗战争导致大量无辜平民被美军杀死或因战乱丧生，上千万人沦为难民，其中包括大量妇女和女童。美国公然劫掠阿富汗国家资产，进一步加剧阿富汗人民苦难。我们敦促美国立即全面解除对阿富汗单边强制措施，无条件归还属于阿富汗人民的资产，以实际行动帮助阿富汗人民改善生活状况，弥补美国对其造成的伤害。

《 人民日报 》（ 2022年07月03日 03 版）

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