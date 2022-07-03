新华社北京7月2日电 综合新华社驻外记者报道：据俄罗斯国防部网站2日消息，俄武装力量总参谋长格拉西莫夫视察了参与特别军事行动的俄罗斯部队。欧盟委员会主席冯德莱恩1日表示，乌克兰加入欧盟的愿望可期，但要付出“艰苦努力”。

——据俄国防部网站2日消息，格拉西莫夫在视察中听取了部队作战情况和战斗保障情况的汇报，特别关注了使用作战指挥自动化系统和提升跨军种部队打击能力等问题。俄国防部没有说明视察时间和地点。

——冯德莱恩1日通过视频连线的方式参加乌克兰议会的一次会议时说，乌克兰加入欧盟的愿望可期，但要付出“艰苦努力”。她说，乌克兰为加入欧盟还需进行整治腐败等改革，乌克兰应尽快任命检察院和国家反腐机构的新负责人。

——乌克兰外长库列巴2日在社交媒体发文说，他当天与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话，双方讨论了乌克兰成为欧盟候选国后的进一步举措并就二十国集团外长会协调了立场，双方一致认为欧盟有必要对俄罗斯实施第七轮制裁。

——据乌克兰国家通讯社2日援引乌各地军事部门消息报道，截至当地时间2日上午，卢甘斯克、顿涅茨克、切尔尼戈夫、哈尔科夫、尼古拉耶夫和赫尔松等地在过去一天遭到俄军攻击。

——卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代2日在社交媒体上说，过去一天，俄军继续从不同方向对利西昌斯克发动攻击，利西昌斯克市内因炮击发生大火。俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫2日在社交媒体说，俄军和卢甘斯克武装力量已进入利西昌斯克市中心，目前正在清理城市。

——据乌克兰总统网站报道，乌总统泽连斯基1日在基辅会见到访的挪威首相斯特勒，泽连斯基感谢挪威向乌提供10亿欧元新的一揽子援助。双方还讨论了对乌防务援助和乌战后重建问题。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫2日说，俄军在各个作战方向继续对乌军展开军事行动，乌军损失惨重。自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军227架飞机、134架直升机、1430架无人机、353套防空导弹系统、3886辆坦克和其他装甲车、702台多管火箭炮、3073门野战火炮及迫击炮和3954辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部2日在社交媒体发文说，截至当天，俄军在对乌作战行动中已损失人员35870人，损失坦克1582辆、装甲车3737辆、火炮系统800套、多管火箭炮246套、防空系统105套、固定翼飞机217架、直升机186架、舰船/巡逻艇15艘。（参与记者：李东旭、李铭、赵冰、李骥志、陈文仙、刘恺）

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